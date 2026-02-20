"Zwei Gesichter": Marius Borg Høibys Ex sagt im Prozess aus

Nora Haukland ist heute als Zeugin im Prozess gegen ihren Ex Marius Borg Høiby (29) geladen. Sie soll aufgrund der Gewaltvorwürfe gegen den Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52) aussagen. Und wie die Zeitung Verdens Gang berichtet, findet die Influencerin direkt deutliche Worte. "Ich habe das Gefühl, Marius hat zwei Gesichter", wird Nora zitiert. Auf der einen Seite könne er liebenswert und lustig sein, auf der anderen komme ganz plötzlich eine dunkle Seite zum Vorschein: "Da ist der süße Clown, der viel herumalbert und sehr lustig ist. Er war mein bester Freund, den ich wahnsinnig gern hatte. Und dann war da Marius, mit dem ich nicht kommunizieren konnte, dessen Augen schwarz wurden." In solchen Momenten habe Nora sich nie sicher sein können, was als Nächstes passiert.

Knapp ein Jahr waren Nora und Marius ein Paar. Heute wirft sie ihm vor, sie in einem Streit gewürgt und geschlagen zu haben. Diese Unberechenbarkeit scheint für die Norwegerin etwas Animalisches zu haben: "Es fühlt sich an, als stünde ein Pitbull direkt vor dir." Der 29-Jährige sei meistens wütend geworden, wenn man ihn direkt mit etwas konfrontierte. Nora soll ihn damals auf seinen für ihren Geschmack übermäßigen OnlyFans-Konsum angesprochen haben. Weil sie meinte, sie könne das bei Menschen in ihrem Umfeld nicht akzeptieren, ging er an die Decke. "Entweder, wenn ich Gerüchte über Untreue gehört hatte, wenn er wütend auf mich war, weil er sagte, ich hätte mich wie eine verdammte Hure verhalten, oder wenn ich sein Telefon genommen hatte", erinnert sie sich nun an die Auslöser für Marius' Wut.

Derweil weist Marius die Anschuldigung, er habe seine Ex im Streit geschlagen, strikt zurück. Seiner Aussage nach habe es sich um eine "normale" Auseinandersetzung gehandelt. Nora scheint das anders zu sehen. Wie sehr sie mit der Beziehung zu dem Royal-Spross auch nach der Trennung noch zu kämpfen hatte, schilderte sie bereits im Podcast "Uproblematisk": "Als ich ihn verließ, hatte ich krankhafte Angst vor ihm. Aber im Grunde habe ich ihn geliebt, egal, was er mir angetan hat. Egal, wie oft er fremdgegangen war und wie oft er mich deshalb angelogen hat. Egal, wie oft er mich angeschrien und wie viel Angst er mir eingejagt hat, habe ich ihn geliebt."

Getty Images Marius Borg Høiby in Oslo, Juni 2022

Instagram / norahaukland Nora Haukland, Ex-Freundin von Marius

