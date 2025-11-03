Gerard Butler und Morgan Brown heizen Heiratsgerüchte an

Hollywoodstar Gerard Butler (55) und seine On-Off-Freundin Morgan Brown (54) sorgen erneut für Gesprächsstoff, denn bei ihrem jüngsten Auftritt in New York City trugen beide auffällige Ringe am vierten Finger der linken Hand. Das Paar wirkte bei einer gemeinsamen Fahrradtour entspannt und glücklich, wie Bilder zeigen, die People vorliegen. Morgan trug dabei ein farbenfrohes Outfit mit einem orangefarbenen Pullover, während Gerard mit einer Lederjacke über einem Hoodie lässig unterwegs war. Die beiden wurden auch dabei beobachtet, wie sie ihre Fahrräder schoben und sich angeregt mit einem Freund unterhielten.

Die lange Beziehung des Schauspielers und der Immobilieninvestorin verlief alles andere als gradlinig. Nach einer ersten Trennung 2016 fanden sie im Folgejahr wieder zueinander, bevor es 2020 erneut zu einer Trennung kam. Damals erklärte eine anonyme Quelle gegenüber Us Weekly, dass Gerard Mühe hatte, sich voll auf Morgan einzulassen. Trotz der Schwierigkeiten betonte der Schauspieler später in Interviews, wie sehr ihn das Ende der Beziehung während der Pandemie getroffen habe. Doch schon 2021 zeigten sie sich wieder vertraut in der Öffentlichkeit, was die Hoffnung auf ein Liebes-Comeback nährte.

Ob die getragenen Ringe tatsächlich auf eine Heirat hinweisen, bleibt bisher unbeantwortet, und eine offizielle Stellungnahme des Paares oder ihres Umfelds liegt bislang nicht vor. Gerard hatte in der Vergangenheit jedoch mehrfach betont, dass er sich eine Familie wünscht. Gegenüber People sagte er 2017: "In fünf Jahren will ich in einer Beziehung sein. Ich hätte gerne ein oder zwei Kinder – es ist an der Zeit." Damals klagte der Schauspieler zugleich über seinen dichten Drehkalender, der ihm kaum Privatleben ließ. Morgan arbeitet als Immobilieninvestorin und Interior-Designerin und hält ihr Privatleben traditionell zurück.

Getty Images Morgan Brown und Gerard Butler im Januar 2018

Getty Images Gerard Butler und Morgan Brown im August 2019

Getty Images Gerard Butler, Hollywood-Star

