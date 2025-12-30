Gerard Butler musste für "300"-Rolle aufhören, zu rauchen

Gerard Butler (56) bekam seine ikonische Rolle als König Leonidas in "300" nur unter einer klaren Auflage: Er musste mit dem Rauchen aufhören. Das verriet der frühere Warner-Bros.-Chef Alan Horn in einem Gespräch, auf das Slash Film Bezug nimmt. Demnach zweifelte Alan zunächst, ob Gerard nach "Das Phantom der Oper" der richtige Mann für das blutige Epos sei. Doch dann stand der Schotte plötzlich in seinem Büro, beeindruckend durchtrainiert und entschlossen. Alan stellte daraufhin eine einzige Bedingung: Rauchfrei oder keine Rolle. "Gib mir dein Wort und die Rolle gehört dir", sagte der Studio-Boss laut dem Hollywood Reporter. Gerard hielt inne, gab sein Versprechen und durfte Sparta anführen.

Der "300"-Star löste die Abmachung ein, doch die qualmfreie Zeit hielt nicht für immer. Ein Bericht des Daily Record zeichnet den langen Kampf des Schauspielers mit der Nikotinsucht nach: über 40 Ausstiegsversuche, darunter 23 Hypnose-Sitzungen. Trotz aller Anläufe wurde Gerard 2023 wieder mit Zigarette in der Hand fotografiert. Alans anfängliche Skepsis gegenüber dem Casting wich damals schnell, als er Gerards physische Transformation sah. "Ich sehe ihn nicht in der Rolle", habe Alan zunächst gedacht. Bis der Schauspieler persönlich vorbeikam und die Zweifel mit Muskeln und Motivation wegfegte.

Abseits der Leinwand ist Gerard für seine Bodenständigkeit und sein trockenes Timing bekannt. Freunde schildern ihn als jemanden, der am Set genauso herzlich lacht wie bei einem Pub-Abend in Glasgow. Die Nähe zu seiner Heimat pflegt der Schauspieler bis heute, genauso wie enge Freundschaften, die oft über gemeinsame Abenteuer entstanden sind: vom verrückten Roadtrip bis zu spontanen Surfsessions an windigen Küsten. Wer ihn privat trifft, erlebt einen Gastgeber, der lieber leise Geschichten erzählt, als laut im Mittelpunkt zu stehen, und der kleinen Gesten den Vorzug gibt: eine Nachricht vor einem großen Tag, ein Anruf nach einer schweren Woche. Genau diese Mischung aus diszipliniertem Kämpfer und warmherzigem Kumpel prägt sein Bild hinter der harten Leinwandfassade.

Getty Images Gerard Butler auf der "Olympus Has Fallen"-Premiere im März 2013

Getty Images Gerard Butler im März 2020

Getty Images Gerard Butler bei einem Pressetermin für "Angel Has Fallen"