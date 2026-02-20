Francisco Medina: Schockierende Enthüllungen über seine Oma

Er ist dem deutschen Fernsehpublikum als charmanter Darsteller bekannt – doch hinter der strahlenden Fassade von Francisco Medina (49) verbirgt sich eine Kindheit in Chile, die kaum jemand ahnt. Im Gespräch mit Bunte bricht dem Schauspieler mehrfach die Stimme. Kein Wunder: Was der TV-Star durchlebt hat, würde selbst hartgesottene Seelen erschüttern. Alles begann mit dem blutigen Putsch des chilenischen Diktators Augusto Pinochet, der Tausende Menschen das Leben kostete – darunter fast auch seine Eltern, die mutig für Menschenrechte kämpften. Während seine Mutter immer wieder im Gefängnis landete, fand er bei seiner Oma keine Geborgenheit.

Im Interview erzählt Francisco, dass seine Eltern ursprünglich aus Chile in die DDR geflohen waren, wo er zunächst eine glückliche frühe Kindheit erlebte. Zwar fühlte er sich dort fremd, weil er anders aussah als die anderen Kinder, doch diese Zeit beschreibt er trotzdem als positiv. Als Pinochet später verkündete, alle Exilchileninnen und Exilchilenen könnten gefahrlos zurückkehren, zogen die Eltern mit Francisco zurück nach Chile und lebten in der Villa der Großmutter. Doch die vermeintliche Sicherheit entpuppte sich als Albtraum: Geheimpolizisten setzten sogar den Jungen unter Druck und drohten, seinen Hund zu töten, um seine Mutter als Spitzel anzuwerben. Während sein Vater schließlich in Deutschland Geld verdiente und sein älterer Bruder kaum da war, verbrachte Francisco die meiste Zeit alleine mit der Oma. Diese beschreibt er als "schwere Narzisstin und Alkoholikerin mit einer psychischen Störung". Mitten in der Nacht stürmte sie betrunken in sein Kinderzimmer – mit einem Kochtopf in der Hand, auf den sie einschlug und dabei schrie: "Niemand liebt dich. Dein Papa ist in Europa, weil du dem nicht wichtig bist. Aber ich liebe dich." Zwischen Manipulation und verquerer Zuneigung pendelte das Leben des kleinen Jungen täglich.

Das schlimmste Erlebnis aber ließ den Neunjährigen verstummen – im wahrsten Sinne des Wortes. Die Großmutter unternahm vor seinen Augen einen Suizidversuch. "Das war das Ende meiner Kindheit", sagt Francisco bei Bunte heute mit erschütternder Klarheit. Ein ganzes Jahr schwieg er danach, verbrachte es in psychologischer Behandlung. Doch er ließ sich nicht brechen. Sein Vater holte ihn schließlich aus dieser Hölle heraus. Was folgte, war eine beeindruckende Karriere: Als Darsteller in der RTL-Erfolgsserie Alles was zählt wurde er einem Millionenpublikum bekannt. Und damit nicht genug – heute füllt er als Mentor und Coach ganze Hallen, begleitet Menschen durch ihre dunkelsten Stunden. Wer könnte das besser als jemand, der selbst den Abgrund kannte und dennoch ins Licht fand?

ActionPress Francisco Medina, Schauspieler

Francisco Medina, Tatjana Clasing, Jörg Rohde und Silvan-Pierre Leirich, AWZ-Stars

Getty Images Schauspieler Francisco Medina, April 2025