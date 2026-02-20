Thommy Schmelz meldet sich persönlich aus dem Krankenhaus

Erleichterung auf Mallorca: Goodbye Deutschland-Kultauswanderer Thommy Schmelz hat sich am Freitag persönlich aus dem Krankenhaus gemeldet – noch im Krankenhaushemd und mit Patientenbändchen am Arm. In einem Instagram-Clip überbrachte er seinen Fans die frohe Botschaft: "Ich darf nach Hause fahren. Ich darf nach Hause fahren, zu meiner Frau, zum Geburtstag nach Hause fahren", sang er mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht. Nach bangen Stunden ist das Paar damit rechtzeitig wieder vereint. "Ich bin so glücklich", sagte Thommy in dem Video und kündigte an, sobald wie möglich zu seiner Ehefrau Kathrin Mermi-Schmelz aufzubrechen.

Zuvor hatte der Wahlmallorquiner wegen eines Verdachts auf Magenblutung erneut ins Krankenhaus gemusst. Kathrin informierte darüber in einer Instagram-Story und berichtete nach Rücksprache mit den behandelnden Ärzten bereits von einer Besserung. Nun folgt die erlösende Nachricht direkt von Thommy: Er darf endlich heim! In seinem Clip machte der Auswanderer auch klar, was als Allererstes ansteht: "Jetzt muss ich erst mal meine Frau in den Arm nehmen und knutschen", sagte er und fügte hoffnungsvoll hinzu: "Jetzt ist hoffentlich mal Ruhe." Für Kathrin ist die Entlassung zum Geburtstag genau das ersehnte Geschenk. "Das wäre natürlich für mich der absolut größte Wunsch", zitiert RTL aus ihrer Instagram-Story.

Thommy und Kathrin leben gemeinsam auf Mallorca und lassen ihre Community seit Jahren an ihrem Alltag als Auswanderer teilhaben. Hinter dem Paar liegen schwere Zeiten: Nach einer OP hatte sich bei Thommy ein aggressiver Pilz in der Lunge breitgemacht. Die Folge? Ein Loch in der Lunge, Intensivstation, Beatmung und künstliches Koma. Ende August kehrte er zu Kathrin nach Hause zurück. Zwischenzeitlich hielt die Partnerin die Fans mit Updates aus Gesprächen mit den Ärzten auf dem Laufenden und berichtete von einer schrittweisen Stabilisierung, auch durch Blut- und Eisengaben. Nun steht bei den beiden jedoch kein Klinikprotokoll im Mittelpunkt, sondern ein privater Moment: gemeinsam Geburtstag feiern und durchschnaufen – Seite an Seite auf ihrer Insel.

Instagram / thommyschmelz Thommy Schmelz meldet sich nach seinem Krankenhausaufenthalt bei seinen Followern

Instagram / mermischmelz Die "Goodybe Deutschand"-Stars Thommy und Kathrin Schmelz, Juli 2025

Instagram / mermischmelz Thommy und Kathrin Schmelz, Reality-TV-Stars