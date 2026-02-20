Hefner-Söhne wehren sich gegen Crystals brisante Vorwürfe

Marston Hefner (35) und Cooper Hefner (34) haben sich nun zu Wort gemeldet, nachdem ihre Stiefmutter Crystal Harris (39) in einer Pressekonferenz mit Anwältin Gloria Allred schwere Vorwürfe gegen ihren verstorbenen Vater erhoben hatte. Die beiden Söhne des Playboy-Gründers Hugh Hefner (†91) bestreiten in einem Statement gegenüber der Daily Mail entschieden Crystals Behauptungen, wonach die rund 3.000 Sammelalben ihres Vaters möglicherweise Fotos von minderjährigen Mädchen enthalten könnten. "Wir haben diese Materialien über viele Jahre hinweg persönlich durchgesehen, ebenso wie zahlreiche Historiker, Filmemacher und Journalisten", erklären die Brüder. "In über einem Vierteljahrhundert der Vertrautheit mit diesen Materialien haben wir niemals unangemessene Bilder von Minderjährigen gesehen, wie es suggeriert wurde."

Die beiden Söhne betonen weiter, dass die Sammelalben Jahrzehnte persönlicher, beruflicher und familiärer Geschichte dokumentierten. Ihr Vater habe viel von seinem Leben öffentlich gelebt und diese Materialien als historisches Archiv zusammengestellt, mit der Absicht, dass sie letztendlich bewahrt und im vollständigen Kontext geprüft werden sollten. "Wir glauben, dass Behauptungen dieser Größenordnung durch Beweise und Präzision gestützt werden sollten, nicht durch Andeutungen ohne Beweise", heißt es in dem Statement. Die Brüder sprechen sich dafür aus, die Sammelalben in Partnerschaft mit einer Universität oder einem Museum zu bewahren und einen verantwortungsvollen öffentlichen Zugang zu ermöglichen. Crystal hatte zuvor Beschwerden bei den Generalstaatsanwälten von Kalifornien und Illinois eingereicht und eine Untersuchung gefordert, wie die Bilder gehandhabt und gelagert werden.

Das Verhältnis zwischen Crystal und den Hefner-Söhnen ist seit Jahren angespannt. Die 39-Jährige, die den Playboy-Gründer 2012 heiratete, als sie 26 und er 86 Jahre alt war, veröffentlichte 2024 ihre Memoiren "Only Say Good Things: Surviving Playboy And Finding Myself", in denen sie explosive Behauptungen über ihre Ehe machte. Marston beschuldigte Crystal daraufhin in Holly Madisons Podcast "Girls Next Level", eine "Meistermanipulatorin" zu sein, die Änderungen an Hughs Testament vorgenommen haben soll, als dieser "krank" und "mit Medikamenten vollgepumpt" gewesen sei. Crystal wies die Vorwürfe zurück und behauptete ihrerseits, Marston versuche, Schmerz und Verletzungen aus der Beziehung zu seinem Vater zu verarbeiten. Sie wurde nach eigenen Angaben als Präsidentin der Hugh M. Hefner Foundation abgesetzt, nachdem sie ihre Bedenken bezüglich der Fotoalben geäußert hatte.

Getty Images Cooper und Hugh Hefner im Mai 2013 in Kalifornien

Getty Images Hugh Hefner mit seiner dritten Ehefrau Crystal Harris

Getty Images Cooper Hefner beim Playboy Club New York Grand Opening im September 2018