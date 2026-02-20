Alleinerziehend: Rumer Willis bekommt kein Geld von Eltern

Rumer Willis (37) hat sich auf Instagram gegen Kritik zur Wehr gesetzt und klargestellt, dass sie als Alleinerziehende vier verschiedene Jobs ausübt, um ihre zweijährige Tochter Louetta zu versorgen. Die Schauspielerin teilte zunächst ein Video auf der Plattform, in dem sie sich mit verschiedenen Alltagsaufgaben wie Wäsche waschen, Mahlzeiten vorbereiten, Spielverabredungen organisieren und Badezeit umgeben zeigte. Nachdem sie daraufhin von einigen Nutzern kritische Kommentare erhielt, fügte sie wenig später eine deutliche Stellungnahme hinzu. "Ich muss das klarstellen, da es offenbar einige uninformierte und unhöfliche Leute in meinen Kommentaren zu diesem Beitrag gibt", schrieb die 37-Jährige. Sie betonte, dass sie die alleinige Versorgerin für ihre Tochter sei und weder von einem Treuhandfonds lebe noch Geld von ihren Eltern erhalte.

In ihrer Erklärung fügte Rumer hinzu, dass sie die meiste Zeit keine Hilfe mit ihrer Tochter habe. Sie forderte die Kritiker auf, innezuhalten, bevor sie urteilen und Annahmen treffen würden. Als eine Followerin anmerkte, dass sie dennoch eine Familie als "Backup" habe, falls sie in finanzielle Schwierigkeiten gerate, reagierte die Schauspielerin mit einer längeren Stellungnahme. "Ich bin mir sehr bewusst, dass ich Privilegien in meinem Leben habe, die viele Menschen nicht haben, und das nehme ich nicht als selbstverständlich hin", erklärte sie. Dennoch betonte sie, dass sie ihr Leben nicht so führe, als sei die Unterstützung ihrer Familie ein Notfallplan. Sie sei stolz darauf, für sich und ihre Tochter selbst zu sorgen, und habe echten finanziellen Stress und Verantwortung getragen. "Es gab Jahre, in denen ich die alleinige Versorgerin für mehrere Menschen war", schrieb sie.

Rumer ist die älteste Tochter der Schauspieler Bruce Willis (70) und Demi Moore (63) und teilt sich Töchterchen Louetta mit ihrem Ex-Freund Derek Richard Thomas. Die Schauspielerin gab ihr Debüt bereits im Alter von sieben Jahren in dem Film "Now and Then" aus dem Jahr 1995 und ist bis heute im Schauspielgeschäft tätig. Zu ihren jüngsten Projekten gehören die ABC-Serie "Doctor Odyssey", die Hulu-Serie "Reasonable Doubt" und der Western "Trail of Vengeance". Mit ihrer Stellungnahme wollte Rumer nach eigenen Angaben auf gemeinsame Erfahrungen hinweisen und nicht Unterschiede leugnen oder ignorieren. "Ich denke, es gibt Raum für Mitgefühl für das, was andere durchmachen, und Ehrlichkeit über unser eigenes Leben, ohne dass es zu einem Wettbewerb wird", erklärte sie.

Getty Images Rumer Willis bei der Vanity Fair Oscar Party 2025 in Beverly Hills

Instagram / rumerwillis Rumer Willis und Tochter Lou, Oktober 2024

Getty Images Bruce Willis, Rumer Willis und Demi Moore, März 2011