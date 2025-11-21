Gerard Butler erobert mit "Plane" die Netflix-Charts

Gerard Butler (56) hat es mal wieder geschafft, die Zuschauer in seinen Bann zu ziehen. Der Actionthriller "Plane" landete direkt auf Platz eins der Streamingcharts von Netflix. In dem Film schlüpft der Hollywood-Star in die Rolle des erfahrenen Piloten Brodie Torrance, wie Kino.de berichtet. Während eines Flugs von Singapur nach Tokio zwingt ein heftiges Unwetter Torrance und seine Crew zu einer Notlandung auf einer abgelegenen und gefährlichen Insel. Mit einer drohenden Gefahr durch lokale Milizen bleibt ihm keine andere Wahl, als sich mit einem verurteilten Kriminellen zusammenzuschließen, um die Passagiere und Crew zu schützen.

Der 2023 erschienene Film zeigt die Handschrift von Regisseur Jean-François Richet, der für Werke wie "Blood Father" bekannt ist. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Charles Cumming und J.P. Davis und liefert klassische Action-Elemente. Kritiken auf Rotten Tomatoes zeigen, dass "Plane" beim Publikum punkten konnte und eine beeindruckende Zustimmung von 94 Prozent einheimste. Die Fachpresse war mit durchschnittlich 78 Prozent ebenfalls überwiegend angetan. Die Nutzermeinungen sind fast durchweg positiv: "Nicht eine langweilige Minute", heißt es in einer Stimme, eine andere beschreibt den Film als "teils 'Con Air', teils 'Lost' – der ultimative Gerard-Butler-Blockbuster".

Schon früh hatte Gerard große Träume, wie er vor einiger Zeit im Interview mit The Telegraph zugegeben hat. "Ich wollte unbedingt berühmt werden", sagte der Schauspieler offen. Doch mit zunehmender Erfahrung sei ihm klar geworden, dass ihm der Ruhm allein nicht reicht. "Es war die Arbeit und nicht die Bewunderung, die mich am meisten erfüllt hat", so der Star. Dieser Sinneswandel motivierte Gerard, alles auf die Schauspielerei zu setzen – und das mit großem Erfolg. Mit "Plane" beweist er erneut, dass er für aufregende Blockbuster wie geschaffen ist. Fans von Gerard erwartet mit dem aktuellen Film also ein weiteres Highlight, das nahtlos an seinen bisherigen Erfolg anknüpft.

