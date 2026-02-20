Keith Urban ist angeblich wütend auf Nicoles neuen Flirt

Keith Urban (58) soll nach der Trennung von Nicole Kidman (58) vor Wut kochen. Wie ein Insider gegenüber dem Portal RadarOnline verriet, sei der Countrysänger außer sich, weil Gerüchte über eine mögliche Romanze zwischen seiner Ex-Frau und MGM-Chef Paul Salem kursieren. "Keith ist wütend bei dem Gedanken, dass Nicole so schnell mit jemand anderem in Verbindung gebracht wird. Die Tatsache, dass es sich um einen älteren, angesehenen Multimillionär handelt, schürt seine Wut und Eifersucht bei dem Gedanken, dass die beiden zusammenkommen könnten", erklärte die Quelle. Die Scheidung des einstigen Traumpaares wurde im September 2025 nach 19 Ehejahren bekannt gegeben und im Januar dieses Jahres offiziell finalisiert.

Keith hat demnach mit der Trennung zu kämpfen. "Auch wenn die Scheidung auf dem Papier einvernehmlich war, ist sie für ihn noch nicht verarbeitet. Zu sehen, wie ihr Name mit einem mächtigen, wohlhabenden Manager in Verbindung gebracht wird, hat einen Nerv getroffen", erläuterte der Insider weiter. Ein weiterer Informant erklärte, dass Keith zwar gewusst habe, dass Nicole irgendwann weitergehen würde, er jedoch nicht mit so schnellen Spekulationen über ihr Liebesleben gerechnet habe. "Er möchte seine Familie schützen und mag den Rummel nicht, der mit solchen Liebesgerüchten einhergeht", sagte der Insider.

Nicole selbst soll die ganze Aufregung deutlich gelassener sehen. Gegenüber RadarOnline betonte die namentlich nicht näher genannte Quelle aus dem Umfeld des Paares, dass die Oscarpreisträgerin zwar wisse, dass Paul sie sehr bewundere, sie sich davon aber eher allgemein geschmeichelt fühle. "Es gibt keine romantische Beziehung, sie treffen sich nicht heimlich und Nicole denkt derzeit nicht einmal daran, jemanden zu daten", erklärte der Insider. Stattdessen richte die Schauspielerin ihren Fokus nach dem Ehe-Aus voll auf ihre beiden gemeinsamen Töchter Sunday und Faith, die laut Scheidungsvereinbarung die meiste Zeit bei ihr leben, sowie auf ihre aktuellen Filmprojekte und ihr neues Leben als Single. Aus ihrer früheren Ehe mit Tom Cruise (63) bringt die Schauspielerin zudem die bereits erwachsenen Kinder Isabella und Connor mit – eine große Patchwork-Familie also, für die Nicole laut Insiderberichten nun ganz bewusst Raum schaffen möchte, bevor sie überhaupt an eine neue Liebe denkt.

Getty Images Keith Urban bei den Golden Guitar Awards 2025 in Tamworth

Imago Nicole Kidman und Keith Urban bei den Academy of Country Music Awards 2018 in Las Vegas

IMAGO / Avalon.red Keith Urban und Nicole Kidman mit ihren Kindern Sunday Rose und Faith Margaret, März 2014