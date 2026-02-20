"Durchgehe die Hölle": YouTuber AviveHD erleidet Verlust

Zuletzt war es sehr still um YouTube-Star AviveHD. Dafür hatte er auch einen guten Grund, wie er jetzt öffentlich macht. In einem Statement auf YouTube erklärt er jetzt, dass er einen schmerzlichen Verlust in der Familie durchmacht. "Leider ist bei mir privat etwas ganz Schlimmes passiert… Es kommt auf jeden Fall noch ein Video dazu, Freunde, aber ich kann gerade nur sagen, es gab einen Sterbefall und ich bin aktuell noch nicht bereit, darüber zu reden", meint Avive. Entsprechend verrät er nicht, um wen es sich handelt. Bei seiner Community entschuldigt er sich aufrichtig für die Funkstille, vor allem weil er ihr versprochen habe, für das Projekt "Minecraft Extrem" alles zu geben. Dennoch betont er: "Ich durchgehe gerade wirklich die Hölle in meinem Leben... Das ist mit das schlimmste Gefühl, was man haben kann."

Bevor seine Fans sich Sorgen machen, erklärt Avive aber, dass es seinen Kindern gutgehe. Er bittet um Verständnis und Geduld: "Generell die Bitte an euch, respektiert das Ganze, fragt jetzt nicht hunderttausendmal nach. Ihr werdet es alle noch erfahren, ich weiß, das ist immer super weird. [...] Aber, wenn ich jetzt anfange... Leute, ihr kennt es vom Video meiner Oma – ich werde in Tränen ausbrechen... Deswegen lasse ich es jetzt erst mal da, wo es ist." Seine geliebte Oma verlor Avive im Sommer vergangenen Jahres. Die alte Dame war seinen Fans bestens vertraut, denn sie stand sogar hin und wieder mit ihrem Enkel vor der Kamera. Auf seinem Kanal erzählte er unter Tränen: "Für mich selber war meine Omi wirklich das aller-, allergrößte."

Avives treue Community kommt ihm mit jeder Menge Unterstützung entgegen. In den Kommentaren unter seinem Video wünschen sie ihm viel Kraft und versprechen, auf ihn zu warten. In den vergangenen Monaten wurde die Fanbase von Lucas Michels, wie Avive bürgerlich heißt, immer größer. Seine aberwitzigen "Minecraft"-Experimente lockten Hunderttausende von Zuschauern an. Unter den Gaming-YouTubern ist Avive längst kein Unbekannter mehr. Noch weiter vergrößert wurde seine Community sicher durch seine Teilnahme bei 7 vs. Wild vergangenes Jahr. Mit einer Gruppe von Creatorn und Survival-Experten kämpfte er sich 14 Tage durch den Amazonas-Dschungel.

Instagram / avivehd AviveHD, Streamer

Instagram / avivehd AviveHD mit seiner Oma

Prime Video / Agentur filmcontact AviveHD bei "7 vs. Wild" 2025