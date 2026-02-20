Süßer Familienzuwachs: Luke Combs' drittes Baby ist geboren

Country-Star Luke Combs (35) und seine Ehefrau Nicole Hocking Combs dürfen sich über die Geburt ihres dritten Sohnes freuen. Der kleine Chet Wiley Combs erblickte gestern an seinem errechneten Geburtstermin das Licht der Welt, wie das Paar nun auf Instagram bekannt gab. In den vergangenen Wochen genoss die Familie bereits heimlich die ersten Momente mit dem Neugeborenen. Nicole teilte in einer Bilderreihe zudem ein Foto von der winzigen Hand ihres Sohnes und schwärmte in ihrer Story: "Man vergisst wirklich, wie klein sie sind!" Die beiden hatten ihre Schwangerschaft im September vergangenen Jahres mit einem Video bekannt gegeben, in dem sie ihren beiden älteren Söhnen Tex Lawrence und Beau Lee die frohe Botschaft überbrachten.

Der Name Chet ist eine Kurzform von Chester und eine Hommage an Lukes Vater, der ebenfalls diesen Namen trägt. Für die Geburt hatte der 35-Jährige sogar seinen geplanten Auftritt beim EA Sports Madden Bowl Konzert am 6. Februar in San Francisco abgesagt. "Es tut mir so leid, euch beim Madden Bowl verpasst zu haben", schrieb der Musiker damals. "Aber die Familie geht immer vor." Diese Entscheidung kam nicht von ungefähr: 2023 hatte Luke die Geburt seines Sohnes Beau verpasst, weil er auf Tour in Australien war. "Das habe ich eigentlich niemandem erzählt", gestand er später in einem Interview mit Apple Music. "Einer der besten und gleichzeitig einer der schlimmsten Tage meines Lebens."

Luke und Nicole lernten sich 2016 beim 30A Songwriters Festival in Santa Rosa Beach in Florida kennen, wo sie als Mitarbeiterin tätig war und er als Künstler auftrat. Das Paar ist seit fünf Jahren verheiratet und Nicole inspirierte den Country-Star zu mehreren Songs, darunter "Beautiful Crazy", "Better Together" und "Forever After All". Trotz des Nachwuchses wird Luke nicht lange pausieren können: Am 20. März erscheint sein sechstes Studioalbum "The Way I Am" mit 22 Tracks und nur einen Tag später, am 21. März, startet seine "My Kinda Saturday Night Tour" mit 23 Konzerten im Allegiant Stadium in Paradise, Nevada.

Getty Images Nicole Combs und Luke Combs bei den 59. CMA Awards 2025

Instagram / lukecombs Luke Combs und seine Frau Nicole mit ihren gemeinsamen Kindern

Getty Images Luke Combs (r.) mit seiner Frau Nicole im Mai 2023