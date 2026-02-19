"Die Alte": Sophie schießt nach GNTM-Aus gegen Lottie Moss

In der diesjährigen Staffel von Germany's Next Topmodel geht das Drama unter den Kandidatinnen schon in der zweiten Folge los. Die Mädels absolvierten gerade erst ihren ersten Catwalk – und für fünf von 27 Teilnehmerinnen bedeutete das bereits das Aus. So auch für die 18-jährige Sophie. Die Kölnerin kann Modelmama Heidi Klums (52) Entscheidung aber gar nicht nachvollziehen. Sie meint, es hätte stattdessen eher eine andere Kandidatin das Aus verdient. "Wer hätte rausfliegen sollen, ist ja ganz offensichtlich: Vanessa! Ich hatte irgendwie das Gefühl, sie wurde einfach nur drinnen gelassen aus Mitleid, weil sie sich verlaufen hat, die ist gewalkt, alles verloren, sechsmal ins Kleid getreten. Die war auch nicht selbstbewusst", schießt Sophie gegen ihre Mitstreiterin.

Tatsächlich lieferte Vanessa beim ersten Walk keine Glanzleistung. Schon bei den Proben, bei denen die GNTM-Kandidatinnen von Model Lottie Moss (28) unterstützt wurden, strahlte die 18-Jährige aus, dass sie sich nicht ganz sicher fühle. Nichtsdestotrotz walkte sich Vanessa in die Herzen von Heidi und der Schwester von Kate Moss (52). Ganz anders als Sophie, denn diese "langweilte" Lottie mit ihrem Walk nur, wie sie bei der Bewertung erklärte. Das scheint der Kandidatin ein Dorn im Auge zu sein: Auch gegen die Gastjurorin wettert Sophie. "Die mit der Jeans, die Alte, die hat mich ein bisschen aus der Bahn rollen lassen. Aber ja..." meint sie. Sie kann kaum glauben, dass Lottie sie langweilig fand. "Also die war wirklich wie mein Deutsch-Abi: Irgendwas aus dem Arsch gezogen", beendet sie das Interview.

Neben Sophie endete die "Germany's Next Topmodel"-Reise nach dem ersten Catwalk auch noch für vier weitere. Auch die Zwillingsschwestern Janet und Juliet aus Dortmund, die 23-jährige Sina und Filialleiterin Angie konnten Heidi nicht weiter überzeugen und bekamen keine Modelmappe. "Es ist jetzt nicht so, dass für mich meine Welt zusammengebrochen ist. Ich freue mich am allermeisten auf meine Frau, sie wieder in den Arm zu nehmen", erklärte Angie nach ihrem Aus zugleich demütig und voller Vorfreude.

Joyn / Seven.One GNTM-Kandidatin Sophie beim ersten Catwalk 2026

Joyn / Seven.One Kandidatin Vanessa beim ersten GNTM-Catwalk

Joyn / Seven.One Heidi Klum und die GNTM-Gastjuroren Giuliano Calza und Lottie Moss

