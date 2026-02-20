"Promis unter Palmen"-Unfall: Das war mit Maurices Schulter

Bei Promis unter Palmen gab es bereits die ersten Verletzten. Das Spiel "Insel-Hopping" schickte die Teilnehmer in zwei Teams auf schwimmende Plattformen, wobei sie Plastikflaschen sammeln sollten. Maurice Dziwak (27) rutschte beim Sprint ungünstig aus und landete auf seiner Schulter. Durch den Sturz hatte er starke Schmerzen, was die Sanitäter auf den Plan rief. Der nächste Weg ging zur Sicherheit ins Krankenhaus und der Realitystar musste danach eine Armschlinge tragen. Was genau passiert ist, erklärt er jetzt in einem Instagram-Q&A. "Ich habe mir tatsächlich die Rotatorenmanschette gezerrt. Wurde danach noch mal in Deutschland behandelt. Im TV sieht man natürlich immer nur einen Teil, ist ja klar. Aber wenn man mit meinem Kampfgewicht auf die Schulter knallt, merkt man das schon", meint Maurice auf Nachfrage eines Fans. Mittlerweile gehe es ihm aber wieder gut.

Dass "Promis unter Palmen" den Stars alles abverlangt, ist kein Geheimnis. Immerhin geht es um viel Geld und den Slogan "Für Geld mache ich alles". Die teils skurrilen Spiele waren laut Maurice aber das absolute Highlight der Show. "Die Spiele waren mein Highlight. Aber ich sage noch nicht so viel. Aber die Spiele waren sehr, sehr lustig. Und da werden wieder richtig coole Momente entstehen", erzählte er gegenüber Promiflash. Die Produktion sei aber auch grundsätzlich sehr angenehm gewesen. Der 27-Jährige lobt, dass er sich sehr wohlgefühlt habe. Die neue Staffel des Formats würde er jedem ans Herz legen.

Vor den Kameras gab es aber dennoch jede Menge Zankereien. Vor allem Eric (36) und Edith Stehfest (30) gerieten aneinander. Die beiden traten zwar als Duo an, waren zu dem Zeitpunkt aber schon getrennt. Dass die Wunden noch frisch waren, machte sich auch schnell bemerkbar. In einem Vieraugengespräch gerät das Ex-Paar in eine Diskussion über die Verantwortung für die gemeinsamen Kinder. Eric sah sich zu dem Zeitpunkt als Hauptverantwortlicher und wünschte sich mehr Unterstützung von Edith. Die DJane erklärt ihm aber, er habe sie früher viel alleine gelassen – dem stimmt Eric zwar zu, doch Edith lässt nicht locker. "Eric, mein Gott, ich muss jetzt nicht damit anfangen, wie oft du mich betrogen hast am Anfang, als ich schwanger mit Kind zu Hause war, und wie oft du feiern warst", packt sie schließlich aus, was Eric sichtlich überrumpelt.

Imago Maurice Dziwak bei der Premiere von "Promis unter Palmen", Februar 2026

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak und sein Sohn im März 2025

Joyn Eric und Edith Stehfest, "Promis unter Palmen"-Kandidaten 2026