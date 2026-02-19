Laut Eva Benetatou: Dschungelcamp-Nachspiel wird "peinlich"

Kürzlich wurde das große Nachspiel zum diesjährigen Dschungelcamp aufgezeichnet, das die Fans am kommenden Montag zu sehen bekommen. Nach und nach melden sich die Kandidaten der diesjährigen Staffel zu Wort und berichten von den Dreharbeiten. Dabei sorgt vor allem Eva Benetatou (33) mit ihren Aussagen für Aufsehen. Die Reality-TV-Bekanntheit betont in ihrer Instagram-Story: "Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie der Dreh vom Nachspiel gestern war. Ich fürchte, dass sich einige damit keinen Gefallen getan haben und eventuell auch mal ein Gläschen zu viel hatten." Sie ergänzt: "Ja, da würde ich tatsächlich sagen, das war peinlich und überheblich. Wie sagt man so schön – Hochmut kommt meist vor dem Fall."

Auf welche ihrer Mitcamper Eva anspielt, bleibt unklar. Fest steht jedoch: Auch ihre Rivalin Samira Yavuz (32) meldet sich im Netz zu Wort und gibt einen eigenen Einblick in die aufgeheizte Stimmung beim Nachspiel. "Ich fand den Dreh sehr interessant. Gab auch das ein oder andere Wortgefecht", erzählt sie ihren Followern – und deutet damit an, dass es zwischen den ehemaligen Campbewohnern ordentlich geknallt haben dürfte. Auch hinter den Kulissen scheint es lebhaft gewesen zu sein: "Ich bin euch auch ganz ehrlich: Ich habe ein bisschen was gesippt in diesem Wartebereich. Ich habe meine eigene Party gefeiert", plaudert Samira weiter.

Schon im australischen Busch des Dschungelcamps kam es zwischen den Kandidaten zu Spannungen – auch zwischen Samira und Eva. Hintergrund war der Fremdgeh-Skandal, der auch Samiras Ex-Partner Serkan Yavuz (32) betrifft. Nach dem Camp erklärte die zweifache Mama jedoch in ihrem Podcast "Main Character Mode", dass sie in Bezug auf Eva ihren Frieden gefunden habe. Mit der Zeit habe sie im Camp verstanden, dass die Ex-Bachelor-Lady ihre Sicht der Dinge nicht nachvollziehen könne – und es vermutlich auch niemals tun werde: "Es liegt einfach daran, dass sie aus ihrer eigenen Haut nicht rauskommt und aus ihrer eigenen Sicht nicht. Sie ist wirklich so beschränkt wie in einem Schuhkarton."

Imago Eva Benetatou, Reality-TV-Bekanntheit

Imago Samira Yavuz, Reality-TV-Star

RTL Eva Benetatou und Samira Yavuz, Dschungelcamp 2026