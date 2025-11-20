Luke Combs und seine schwangere Frau posieren auf Red Carpet

Es war ein glanzvoller Auftritt bei den diesjährigen Country Music Association Awards in Nashville: Luke Combs (35) und seine Ehefrau Nicole strahlten auf dem roten Teppich der Bridgestone Arena. Besonders im Fokus stand dabei die werdende Mutter, die mit ihrem Babybauch alle Blicke auf sich zog. Das Paar erwartet derzeit sein drittes gemeinsames Kind. Bereits seit 2020 verheiratet, sind die beiden Eltern der Söhne Beau und Tex. Für den Country-Sänger war der Abend gleich doppelt aufregend, denn er eröffnete die Verleihung und war zudem gleich in drei Kategorien nominiert, darunter Entertainer des Jahres.

Der 35-jährige Musiker, der für Hits wie "Ain’t No Love in Oklahoma" bekannt ist, zeigte sich auf dem roten Teppich entspannt und bodenständig. Nicole, die ihren Ehemann zu den Awards begleitete, unterstützte ihn sichtbar stolz vor der versammelten Presse. Auf Instagram postete sie Bilder von ihrem Abendkleid und zeigte dabei stolz ihren Babybauch. Neben seiner Bühnenperformance und seiner Dreifach-Nominierung sorgte ihre gemeinsame Ankunft für reichlich Gesprächsstoff bei der Veranstaltung – die Familie Combs scheint in ihrer Ganzheit einfach zu begeistern.

Die Schwangerschaft verkündeten Luke und Nicole bereits vor ein paar Monaten über die sozialen Medien. Mit ihrem kreativen Post dokumentierten sie, wie sie ihre beiden kleinen Söhne auf die Ankunft von Baby Nummer drei vorbereiteten. Derzeit genießt die Familie diese letzte gemeinsame Phase vor der Geburt in vollen Zügen. Luke selbst hat in Interviews immer wieder betont, welch wichtige Rolle seine Familie in seinem Leben spielt und wie sehr sie ihm Halt gibt. Privat scheint der Country-Star genauso glücklich wie beruflich erfolgreich.

Anzeige Anzeige

Getty Images Luke Combs bei den 59. CMA Awards 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicole Combs und Luke Combs bei den 59. CMA Awards 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lukecombs Luke Combs und seine Frau Nicole mit ihren gemeinsamen Kindern