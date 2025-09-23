Überraschung: Country-Star Luke Combs wird wieder Vater

Country-Star Luke Combs (35) und seine Frau Nicole haben es jetzt offiziell gemacht: Das Paar erwartet sein drittes Kind! Die freudige Nachricht teilten die beiden mit ihren Fans auf Instagram: In einem emotionalen Video, das von Lukes Song "Days Like These" untermalt wurde, überreichte die werdende Dreifach-Mama ihren beiden Söhnen Tex Lawrence (3) und Beau Lee (2) ein Ultraschallfoto – die Reaktion der Kleinen: pure Begeisterung. "Aller guten Dinge sind drei!", kommentierte sie den Beitrag und kündigte an, dass das Baby im Winter zur Welt kommen soll.

Zum Zeitpunkt des Überraschungs-Posts befand sich der Musiker gerade in London, wo er – wie der Zufall es wollte – seinen Song "Days Like These" performte. Dies erfuhr Nicole kurz nach der Veröffentlichung des Videos von dessen Managerin Sophia Sanson, wie Chat-Screenshots in ihren Storys zeigten. Das musikalische Talent und die Familie stehen bei Luke ohnehin immer im Mittelpunkt: Schon seine Söhne Tex und Beau inspirierten ihn zu seinem Konzeptalbum "Fathers & Sons", mit dem der Künstler seinen Fans 2024 einen Einblick in sein Leben als Vater gewährt.

Schon vor einigen Monaten hatte der Musiker im "MeatEater"-Podcast betont, wie sehr ihm das Wohl seiner Familie am Herzen liegt. "Ich bin vier Tage pro Woche zu Hause, von morgens bis abends", erklärte der 35-Jährige damals und erzählte, dass er in dieser Zeit Windeln wechselt, kocht und die Kinder ins Bett bringt. Besonders wichtig sei ihm, den Jungs trotz seines Ruhms eine möglichst normale Kindheit zu ermöglichen. Deshalb achtet der Sänger darauf, dass Tex und Beau schon früh Verantwortung übernehmen – etwa beim gemeinsamen Aufräumen am Ende eines jeden Tages.

Getty Images Nicole Hocking und Luke Combs bei den Country Music Association Awards

Instagram / lukecombs Luke Combs und seine Frau Nicole mit ihren gemeinsamen Kindern

Instagram / lukecombs Luke Combs und seine Frau Nicole mit ihren beiden Kindern, 2024