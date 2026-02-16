So reagierte Menderes auf "Promis unter Palmen"-Anfrage

Menderes Bağci (41) wagt den nächsten TV-Coup: Der Realitystar zieht in die Villa von Promis unter Palmen und stellt sich damit einem neuen Abenteuer vor laufenden Kameras. Im Gespräch mit Promiflash erzählte die DSDS-Legende nun, wie überraschend die Anfrage bei ihm eintraf und wie er in diesem Moment reagierte. Er habe die Nachricht völlig unerwartet erhalten, sich aber direkt riesig gefreut und schnell zugesagt. Für seine Fans bedeutet das: Ab heute Abend 20:15 Uhr können sie den 41-Jährigen auf Joyn oder Sat.1 bei seinem nächsten TV-Einsatz beobachten und sehen, wie er sich im Kreis anderer bekannter Gesichter schlägt.

Im Interview erklärte Menderes offen, warum ihn das Projekt so sehr gereizt hat. "Ich habe die Anfrage überraschend erhalten und habe mich darüber sehr gefreut, weil es auch eine große Herausforderung für mich war. Die Leute kennen mich, ich nehme gerne Herausforderungen an", sagte der Sänger. Für ihn sei "Promis unter Palmen" nicht nur eine weitere Show, sondern ein Schritt, der ihn aus seiner Komfortzone hole. Die Dreharbeiten fanden in einer luxuriösen Villa unter der Sonne statt, doch hinter dem glamourösen Setting stecken lange Tage, enges Zusammenleben mit anderen Realitystars und ungewohnte Situationen, auf die sich Menderes bewusst eingelassen hat.

Der Sänger hat sich über die Jahre eine treue Fangemeinde aufgebaut, nicht zuletzt, weil er Durchhaltevermögen beweist und auch nach Rückschlägen weitermacht. Doch sollte er das Abenteuer gewinnen, hat er einen ganz genauen Plan für das Preisgeld. Im Gespräch mit Promiflash sagte Menderes nüchtern: "Investieren." Statt von Luxusgütern oder teuren Reisen zu träumen, dachte er ganz bodenständig an die Zukunft. Auf die Frage, was er mit dem erhofften Jackpot konkret anfangen würde, zeigte er sogar Humor und einen Sinn für verpasste Chancen: "Es kommt darauf an, wenn ich die Zeit zurückspulen könnte, würde ich in Bitcoin investieren."

Anzeige Anzeige

Imago Menderes Bağci bei der Aufzeichnung der MDR-Talkshow Riverboat in der MediaCity Leipzig am 21.04.2023

Anzeige Anzeige

Joyn Alle Teilnehmer der neuen "Promis unter Palmen"-Staffel

Anzeige Anzeige

Instagram / menderesbagci Mederes, Januar 2024