Betrogen? Eric und Edith streiten bei "Promis unter Palmen"

Kaum läuft die erste Folge von Promis unter Palmen, kommt es bereits zu einem Eklat: Edith Stehfest (30) und Eric Stehfest (36) liefern sich vor laufenden Kameras einen heftigen Streit. Das ehemalige Paar, das zum Zeitpunkt der Dreharbeiten bereits getrennt war, gerät wegen der Frage aneinander, wer sich nach den Dreharbeiten eine Auszeit nehmen darf. Edith plant, für fünf Tage nach Spanien zu reisen, was bei Eric auf Widerstand stößt. Der Schauspieler sieht sich als treibende Kraft in der Kindererziehung der beiden gemeinsamen Kinder und fordert von ihr mehr Unterstützung ein. Edith fühlt sich von Erics Vorwürfen angegriffen: "Du kannst es nicht mit dem Job einer Mutter vergleichen, fertig, aus."

Als Eric entgegnet: "Du warst nie allein, Edith", holt die Musikerin weiter aus und erklärt: "Ich habe mich oft sehr allein gefühlt. Er war durch Dreharbeiten oft und viel in anderen Städten, auch über viele Wochen hinweg." Dann lässt sie eine Bombe platzen und spricht von schweren Vorwürfen aus der Vergangenheit: "Eric, mein Gott, ich muss jetzt nicht damit anfangen, wie oft du mich betrogen hast am Anfang, als ich schwanger mit Kind zu Hause war, und wie oft du feiern warst." Ihr Ex reagiert überrumpelt: "Was soll denn das jetzt?" Gegen Ende der Episode beruhigt sich die Lage jedoch, und die beiden Ex-Partner schlagen versöhnlichere Töne an.

Edith und Erics Verhältnis ist von Höhen und Tiefen geprägt – doch vor rund zwei Wochen zeigten sich die beiden auf Instagram so harmonisch wie lange nicht mehr. Edith berichtete ihren Fans offen von einem ganz besonderen Moment mit Eric: "Ich hatte ein richtig krass schönes Erlebnis, weil Eric und ich einfach mal saucool waren und wir endlich mal gecheckt haben, dass wir für unsere Kinder unsere Egos runterschlucken müssen." Die DJane betonte damals, dass sie und der GZSZ-Star endlich begriffen hätten, dass alles im Leben der beiden nur um ihre beiden Kinder drehte: "Es gibt nur eine Sache, die zählt, und das sind unsere Kinder."

Anzeige Anzeige

Joyn Eric und Edith Stehfest, "Promis unter Palmen"-Kandidaten 2026

Anzeige Anzeige

Joyn Eric und Edith Stehfest bei "Promis unter Palmen" 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / edithstehfest Eric und Edith Stehfest im Februar 2024