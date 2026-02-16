"Promis unter Palmen"-Anfrage überraschte Martin Angelo

Reality-TV-Star Martin Angelo (32) packt aus: Er ist bei der vierten Staffel von Promis unter Palmen dabei – und offenbar kam die Einladung für ihn völlig unerwartet. Im Gespräch mit Promiflash erzählte der 32-Jährige, dass er sich nicht aktiv beworben habe und die Anfrage ihn eiskalt erwischt habe. "Nee, ich habe mich nicht beworben. Ich war tatsächlich überrascht", sagte er. Die Nachricht erreichte ihn, während er gedanklich eigentlich an anderen TV-Projekten feilte. Umso größer sei die Freude gewesen, als klar war, dass er tatsächlich ins Abenteuer unter tropischer Sonne starten darf.

Im Interview erklärte Martin weiter, dass er zwar immer ein Auge auf "Promis unter Palmen" hatte, die Show aber nicht ganz oben auf seiner persönlichen Wunschliste stand. "Ich hätte damit gar nicht gerechnet, weil ich tatsächlich andere Formate im Kopf hatte, an denen ich gerne teilnehmen wollen würde", schilderte er. Dennoch habe er keinen Moment gezögert, als die Produktion anklopfte. "Ich wollte natürlich auch hier teilnehmen, aber das war jetzt nicht mein Fokus, sage ich mal. Aber dementsprechend habe ich mich sehr gefreut, dass ich hier teilnehmen konnte", fuhr der Realitystar fort. Mit dieser Mischung aus Spontaneität und Vorfreude ging er in das Format, das für seine intensiven Dynamiken und überraschenden Allianzen bekannt ist.

Wie Martin zudem ausplauderte, verlangte ihm die Teilnahme an dem TV-Format jedoch auch einiges ab. Gegenüber Promiflash gestand er: "Also dieses Format war superanstrengend. Ich glaube, das hat mich irgendwie gefühlt alles hinterfragen lassen, was ich nur hinterfragen konnte." Die vielen Herausforderungen und die besonderen Dynamiken der Show brachten den Realitystar dazu, sogar an seinem Platz in der Branche zu zweifeln. "Es hat mir auch wirklich gezeigt, ob ich überhaupt noch Reality machen möchte, weil es einfach schon sehr nervenzehrend war und mir gezeigt hat, dass ich doch Menschen brauche, die mir irgendwie einen gewissen Halt geben", erklärte er.

Imago Beim KAMPF DER REALITYSTARS 6 Screening im Cinenova Köln: Martin Angelo am 30.04.2025

Instagram / martin.angelo Martin Angelo, Reality-TV-Star

Instagram / martin.angelo Martin Angelo, ehemaliger "Prince Charming"-Kandidat