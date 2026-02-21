Courtney Love flieht panisch nach mysteriösem Autounfall

Courtney Love (61) ist in einen mysteriösen Autounfall in Los Angeles verwickelt worden, der jetzt für Aufsehen sorgt. Die Musikerin saß am Mittwoch auf dem Beifahrersitz im schwarzen Dodge-Sportwagen einer Freundin, als es beim Verlassen des Parkplatzes eines Nagelstudios zu einer Kollision mit einem Radfahrer kam. Exklusive Videoaufnahmen, die der Daily Mail vorliegen, zeigen den dramatischen Moment: Der Wagen bremste abrupt, doch der Radfahrer prallte bereits gegen die Frontpartie des Fahrzeugs. Wie durch ein Wunder landete der Mann auf seinen Füßen und winkte den Insassen zu – bevor das Auto mit Courtney an Bord einfach weiterfuhr und die Unfallstelle verließ.

Der Radfahrer zeigte sich überraschend entspannt nach dem Vorfall. "Es war wahrscheinlich meine Schuld", sagte er gegenüber einem Kameramann, der die Szene filmte. Er habe das Auto getroffen und nicht umgekehrt, beteuerte der Mann. "Ich dachte, ich müsste für das Auto bezahlen", erklärte er und fügte hinzu, dass er nicht verletzt sei. Als ihm mitgeteilt wurde, dass Courtney im Wagen gesessen habe, tat er theatralisch so, als würde er in Ohnmacht fallen. Auf die Frage, ob er sich nun besser oder schlechter fühle, antwortete er grinsend: "Viel besser."

Der Vorfall ereignete sich nur wenige Tage, nachdem ein privates Team aus Forensikexperten neue Zweifel am Tod von Kurt Cobain (†27) geäußert hatte. Der Nirvana-Frontmann, mit dem Courtney von 1992 bis zu seinem Tod verheiratet war und mit dem sie Tochter Frances Bean (33) hat, starb offiziell am 5. April 1994 durch Suizid. Die neuen Untersuchungen deuten jedoch auf mögliche Ungereimtheiten hin, die auf ein Gewaltverbrechen hindeuten könnten. Für Courtney ist dies eine besonders belastende Situation, wie eine Quelle der Daily Mail verriet: "Jetzt, wo es eine weitere Theorie darüber gibt, wie er gestorben ist, fühlt es sich für sie an wie ihr persönlicher 'Und täglich grüßt das Murmeltier'." Die Musikerin habe über die Jahre und Jahrzehnte seit Kurts Tod jede erdenkliche Geschichte gehört, wie es ihre Schuld gewesen sei. Sie wolle ihn lieber ehren, anstatt diesen schrecklichen Moment in ihrem Leben erneut zu durchleben, so die Quelle weiter.

Getty Images Courtney Love, Sängerin

ZUMA Wire / Zuma Press Kurt Cobain, Frances Bean und Courtney Love

Frances Bean und Courtney Love in Paris 2017