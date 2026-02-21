Nach Dschungel: Hubert Fella möchte den Ballermann erobern

Hubert Fella (58) belegte im Dschungelcamp den dritten Platz und machte mit seiner ruhigen, herzlichen Art auf sich aufmerksam. Nun hat der Realitystar große Pläne für seine musikalische Karriere. Der 58-Jährige möchte den Ballermann erobern und einen eigenen Song für die Partyhochburg auf Mallorca herausbringen, wie er gegenüber RTL verriet. Sein aktuelles Lied "Mein Herz schlägt Schlager mon Cheri" komme bereits sehr gut an. Noch vor dem Dschungel-Nachspiel habe er mit seinem Management gesprochen und wolle zeitnah einen neuen Song einsingen. "Ich wollte nach meinem Schlagerlied unbedingt einen Ballermann-Song herausbringen", erklärte Hubert.

Seine Liebe zum Ballermann ist keine neue Entwicklung. "Ich habe mir am Valentinstag mit einer einwöchigen Mallorca-Reise selbst das größte Geschenk gemacht", verriet er dem Sender. Jetzt wolle er auch selbst auf der Insel auf der Bühne stehen. Einen konkreten Titel für seinen neuen Song gibt es zwar noch nicht, aber eine Idee hat er bereits: "Vielleicht nenne ich den Song 'Der Dschungel ist die härteste Prüfung der Welt'", führte er lachend aus. Klar sei außerdem, dass er nach seinen Auftritten bei "Hot oder Schrott" und dem Ausflug nach Australien noch mehr Lust auf TV habe.

Seit seiner Teilnahme am Dschungelcamp genießt Hubert, der mit Realitystar Matthias Mangiapane (42) liiert ist, große Beliebtheit. Nach seiner Rückkehr aus Australien war er beim Faschingszug in seiner Heimat unterwegs und durfte durchgehend Selfies mit Fans machen. "Eine Frau war 96 Jahre alt, saß im Rollstuhl und wollte auch ein Foto mit mir. Das war für mich ein absoluter Gänsehautmoment", erzählte er sichtlich gerührt. Im Dschungel selbst hatte er für alle Kandidaten ein offenes Ohr und wurde bei vielen Zuschauern zum König der Herzen.

RTL Hubert Fella, Dschungelcamp-Kandidat 2026

RTL Hubert Fella, Dschungelcamp 2026

Getty Images Matthias Mangiapane und Hubert Fella, Realitystars