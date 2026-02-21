Schock in Berlin: Lars Eidinger verletzt Zuschauer mit Degen

Bei einer Aufführung von Shakespeares "Richard III." an der Berliner Schaubühne ist es am Donnerstagabend zu einem dramatischen Zwischenfall gekommen. Schauspieler Lars Eidinger (50) verletzte während einer Kampfszene ungewollt eine Zuschauerin, als ihm sein Degen aus der Hand rutschte. Die Waffe flog in die erste Reihe und traf dort eine ältere Frau am Kopf. Der Vorfall ereignete sich in der Szene, in der die Figur Richard zum Kampf gegen Richmond antritt. Wie die Berliner Zeitung berichtet, war die Verletzung so schwer, dass die Frau sichtbar am Kopf blutete.

Lars reagierte sofort auf den Unfall. Der Schauspieler entschuldigte sich umgehend und ging direkt zu der verletzten Zuschauerin, um sich nach ihrem Zustand zu erkundigen. Er forderte die Techniker auf, den Zuschauerraum zu beleuchten, und rief ins Publikum, ob ein Arzt anwesend sei. Glücklicherweise befand sich eine Ärztin unter den Zuschauern, die sich meldete und die Verletzte aus dem Saal begleitete. Sichtlich schockiert von dem Vorfall brach Lars die Vorstellung daraufhin ab. Wie es der Frau mittlerweile geht und ob die für das Wochenende geplanten Aufführungen stattfinden können, ist derzeit noch unklar.

"Richard III." zählt zu den großen Erfolgsstücken der Schaubühne und läuft seit Jahren mit Lars in der Hauptrolle. Die Inszenierung ist nach wie vor ein Publikumsmagnet und nahezu jeden Abend ausverkauft. Der 50-Jährige, der zu den renommiertesten deutschen Theaterschauspielern gehört, ist seit vielen Jahren festes Ensemblemitglied an der Schaubühne und hat dort zahlreiche große Rollen gespielt. Parallel zu seiner Theaterkarriere ist Lars auch in Film und Fernsehen erfolgreich. Im neuen Superman-Film "Man of Tomorrow" wird er die Rolle des DC-Superschurken Brainiac übernehmen.

Lars Eidinger beim Photocall zu "The Blood Countess" auf der 76. Berlinale im Grand Hyatt Berlin

Lars Eidinger in Essen am 12.03.2025

Lars Eidinger bei der "Babylon Berlin"-Premiere 2019

