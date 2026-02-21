Loona packt aus: Deshalb wurde ihr "Mamboleo"-Video verboten

Loona (51) hat auf TikTok über eine kuriose Geschichte aus ihrer Musikkarriere gesprochen und dabei ein pikantes Detail über ihren Hit "Mamboleo" aus dem Jahr 1999 verraten. Der Song sollte eigentlich nahtlos an ihren Vorjahreserfolg "Bailando" anknüpfen und im Musikvideo ein optisch ähnliches Konzept verfolgen: leicht bekleidete Menschen, Sonnenschein und Feierlaune auf einem Schiff. Der Clip war wenig später abgedreht, Loona war begeistert vom Ergebnis, doch dann kam alles anders. "Es gab eine Person, der es nicht gefallen hat, und das war Herbert Grönemeyer, und der hat wirklich das Video verboten", erklärt die Sängerin.

Mit welchem Recht Herbert damals so rigoros durchgriff, erklärt das Impressum des Songs: Der Musiker ist Urheber von Loonas "Mamboleo", da das Lied direkt auf seinem Klassiker "Mambo" aus dem Jahr 1984 basiert. Prägende Teile von Melodie, Harmonik und Struktur wurden übernommen – nur anstatt über die Parkplatzsuche singt Loona auf Spanisch über eine wilde Partynacht. Diese Bearbeitung von "Mambo" war zwar autorisiert, doch für das Musikvideo wurde offenbar kein grünes Licht vom Großmeister eingeholt. Die Folge? Ein komplett neues Musikvideo musste gedreht werden, dieses Mal mit eindeutiger Verbindung zu Herberts Original: Im heute bekannten Schwarz-Weiß-Clip zu "Mamboleo" tanzt Loona im Stau einer belebten Innenstadt.

Während Loona zuletzt vor allem im Reality-TV unterwegs war, zählt Herbert bis heute zu den prägendsten Künstlern der deutschen Musikgeschichte. Seinen Durchbruch erzielte er 1984 mit dem Album "4630 Bochum", das ihn endgültig zum Star machte. Zuvor war er bereits als Schauspieler bekannt, unter anderem durch seine Rolle im Film Das Boot. In den folgenden Jahrzehnten entwickelte er sich zu einem der kommerziell erfolgreichsten Musiker im deutschsprachigen Raum, füllte Stadien und veröffentlichte zahlreiche Erfolgsalben. Besonders "Mensch" aus dem Jahr 2002 wurde zu einem Meilenstein und zählt zu den meistverkauften deutschen Alben überhaupt.

Getty Images Loona im Mai 2023

Getty Images Herbert Grönemeyer bei "Menschen 2018 - der ZDF Jahresrückblick" im Dezember 2018

ActionPress Loona, Musikerin