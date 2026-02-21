Polizei am Limit nach Nancy Guthries mysteriöser Entführung

Seit dem Verschwinden von Nancy Guthrie, der Mutter von Moderatorin Savannah Guthrie (54), sind mittlerweile 19 Tage vergangen – und die Ermittler sind laut Experten längst am Limit. "Sie sind erschöpft", erklärte Troy Hillman, ein pensionierter Sergeant des Phoenix Police Department, gegenüber Us Weekly. Er vermutet, dass die Beamten kaum geschlafen haben und von ihren Familien getrennt sind. "Ich vermute, sie arbeiten ohne Schlaf, sind von ihren Familien getrennt und gehen nur noch auf dem Zahnfleisch", so der ehemalige Ermittler weiter. Nancy wurde zuletzt am 31. Januar gesehen, als sie zu Hause in Tucson, Arizona, abgesetzt wurde. Einen Tag später, am 1. Februar, wurde sie als vermisst gemeldet.

Das Pima County Sheriff's Office und das FBI arbeiten derzeit intensiv an dem Fall und werten neue Hinweise aus. Vor Kurzem wurden Aufnahmen einer Türklingel-Kamera veröffentlicht, die einen maskierten Mann vor Nancys Haustür in der Nacht ihres Verschwindens zeigen. Das FBI beschreibt den Verdächtigen als etwa 1,75 bis 1,78 Meter groß und von durchschnittlicher Statur. Er scheint einen Bart zu haben und trägt eine Athletic Works Fusion Knit Jacke sowie einen Ozark Trail Hiker Rucksack. Außerdem ist an seinem Gürtel eine halbautomatische Waffe in einem Holster zu erkennen. Ein Handschuh, der etwa 2,4 Kilometer von Nancys Wohnsitz entfernt gefunden wurde, ergab nach der Auswertung in der nationalen Datenbank keine DNA-Übereinstimmung.

Vor drei Tagen hatten die Ermittler eine entscheidende Klarstellung veröffentlicht: Die gesamte Familie von Savannah galt ausdrücklich nicht als verdächtig. Sheriff Chris Nanos stellte gegenüber People klar: "Um das klarzustellen ... die Familie Guthrie – einschließlich aller Geschwister und Ehepartner – wurde als mögliche Verdächtige in diesem Fall ausgeschlossen. Die Familie war in jeder Hinsicht kooperativ und zuvorkommend und ist Opfer in diesem Fall. Etwas anderes zu behaupten, ist nicht nur falsch, sondern grausam." Auch gegenüber anderen Newsportalen betonte das Team um den Sheriff, dass alle Untersuchungen an den Handys, Computern und Autos der Angehörigen keinerlei Hinweise auf eine Verwicklung ergaben. Damit reagierten die Ermittler deutlich auf Spekulationen, die in den Tagen zuvor in Umlauf gekommen waren.

Instagram / savannahguthrie Savannah Guthrie mit ihrer Mutter

Getty Images Savannah Guthrie, 2024

Getty Images Savannah Guthrie beim US-Open-Halbfinale, 2023

