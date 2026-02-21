Halle Berry lüftet das Geheimnis um ihren Bond-Bikini

Halle Berry (59) hat in der "Drew Barrymore Show" ein kleines Geheimnis gelüftet und verraten, was aus dem legendären orangefarbenen Bikini geworden ist, den sie im James Bond-Film "Stirb an einem anderen Tag" aus dem Jahr 2002 trug. Als ein Zuschauer die 59-jährige Oscar-Preisträgerin fragte, ob sie das knappe zweiteilige Badekostüm behalten durfte, antwortete sie mit einem klaren "Ja!". Moderatorin Drew (50) betonte daraufhin: "Das ist wirklich eine Frage! Der Bikini lebt mietfrei in all unseren Köpfen." Mehr als zwei Jahrzehnte nach dem Kinostart gehört das ikonische Outfit also nach wie vor Halle Berry.

Der knallige Bikini, der mit einem dicken weißen Gürtel kombiniert war, wurde zu einer der berühmtesten Szenen der Bond-Geschichte, als Halle in der Rolle der Jinx aus dem Meer auftauchte. In einem Interview mit Vogue im Jahr 2021 erinnerte sich die Schauspielerin daran, wie aufwendig die Auswahl des perfekten Ensembles war. "Wir haben so viele Badeanzüge anprobiert. So viele Bikinis und so viele Gürtel", erzählte sie. Die Crew habe bereits geahnt, dass der Look etwas Ikonisches werden könnte, das sehr, sehr lange im Gedächtnis bleiben würde.

Während ihres Auftritts in der Show bestätigte Halle nebenbei auch ihre geplante Hochzeit mit ihrem langjährigen Freund Van Hunt (55). Die zweifache Mutter verriet zudem, dass sie auch heute weiterhin streng auf ihre Gesundheit und Fitness achtet und regelmäßig mit ihrem Personal Trainer Peter Lee Thomas trainiert. In einem Interview mit Marie Claire im September vergangenen Jahres betonte sie bereits, dass sie sich jetzt "besser und stärker" fühle als in jüngeren Jahren. Sie führt ihren jugendlichen Look auf regelmäßige Trainingseinheiten, Rotlichttherapie und eine zuckerfreie Ernährung zurück.

Getty Images Teilnehmerin der SiriusXM Front Row Series zu "Crime 101" im SiriusXM Studio in New York City

Instagram / halleberry Halle Berry zeigt ihre neue Katzen im Juni 2024

Getty Images Halle Berry und Van Hunt bei den Critics' Choice Awards 2022