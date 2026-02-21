Üppige Summe pro Abend: Fergies neue Karrierepläne enthüllt

Sarah Ferguson (66) plant offenbar ihre Rückkehr ins Rampenlicht – und zwar mit lukrativen Auftritten als Rednerin. Die Ex-Frau von Ex-Prinz Andrew Mountbatten Windsor (66) soll im Februar Angebote für hochdotierte Vorträge verhandelt haben, wie Daily Mail berichtet. Dabei peilt sie eine Gage von umgerechnet rund 175.000 Euro plus Spesen für einen einzigen Auftritt später in diesem Jahr an. In den Spesen sollen auch zwei Flüge in der First Class enthalten sein.

Die Vermittlung läuft über eine Agentur, die von Sarahs Freundin, der Sportmoderatorin Natalie Pinkham, gegründet wurde. Die Agentur selbst erklärte zunächst, nichts von einem Deal zu wissen, räumte dann aber ein, ein Angebot an Sarah "weitergeleitet" zu haben. Pikant ist auch, dass Sarah noch immer ihre alte E-Mail-Adresse nutzt, die die Abkürzung "D of Y" für "Duchess of York" enthält – obwohl sie den Titel bei offiziellen Dokumenten seit Oktober nicht mehr verwendet.

Parallel zu den Plänen für die Redner-Auftritte werden derzeit sechs Firmen, die mit Sarah in Verbindung stehen, aufgelöst. Anfang des Monats gab zudem ihre Wohltätigkeitsorganisation Sarah's Trust bekannt, auf unbestimmte Zeit zu schließen. Der Skandal um ihren Ex-Mann Andrew, der gestern verhaftet wurde, hat auch Sarahs Karriere einen deutlichen Knick verpasst. Doch Geldsorgen treiben die 66-Jährige an. Laut der Daily Mail soll Sarah Freunden offen gesagt haben: "Ich muss wieder arbeiten. Ich brauche Geld."

Imago Sarah Ferguson, Juli 2025

Getty Images Sarah Ferguson im April 2025

Imago Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson bei der Trauerfeier der Duchess of Kent in Westminster Cathedral, London