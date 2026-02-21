So bewegt war das Leben von Schauspieler Eric Dane (†53)

Eric Dane (†53) ist tot: Der beliebte Grey's Anatomy-Star ist im Alter von 53 Jahren an den Folgen seiner ALS-Erkrankung gestorben. Das berichteten unter anderem New York Times und Washington Post unter Berufung auf eine Mitteilung seiner Sprecherin Melissa Bank. Demnach sei der Schauspieler in seinen letzten Tagen im Kreise enger Freunde gewesen, an seiner Seite seine Ehefrau Rebecca Gayheart (54) sowie die gemeinsamen Töchter Billie und Georgia. Sie sollen ihn bis zuletzt begleitet haben, während er gegen die unheilbare Nervenkrankheit kämpfte.

Fans blicken nun auf das Leben des Serienstars zurück. 1991 feierte er sein TV-Debüt in der US-amerikanischen Teenie-Sitcom "Saved by the Bell". Es folgten Rollen in "Eine schrecklich nette Familie" und Charmed, bevor ihm 2006 mit "Grey's Anatomy" sein endgültiger Durchbruch gelang. In der beliebten Krankenhausserie spielte er den plastischen Chirurgen Mark Sloan und blieb dem Cast bis 2012 treu. Im Anschluss folgten Projekte wie die Endzeitserie "The Last Ship", die zwischen 2014 und 2018 ausgestrahlt wurde. Ab 2019 war er zudem im HBO-Hit Euphoria zu sehen – die dritte Staffel, an der Eric trotz fortschreitender Krankheit noch mitwirkte, soll in diesem Frühjahr ausgestrahlt werden.

Doch nicht nur als Serienstar konnte Eric sein Können unter Beweis stellen. Er wirkte auch an einigen erfolgreichen Filmen mit – darunter "Marley & Ich", "Burlesque", "Valentinstag" und "Bad Boys: Ride or Die". Der Film "Family Secrets" wird sein letzter Auftritt auf der großen Leinwand sein. Ein Release-Datum ist noch nicht bekannt, doch der Streifen soll sich aktuell in der Post-Produktion befinden. Seine Leidenschaft für das Schauspiel entwickelte sich bereits während Erics Schulzeit: Nachdem er an einer schulischen Theaterproduktion mitgewirkt hatte, entschied er sich, eine Karriere als Schauspieler anzustreben. Einige Jahre später zog er dafür von seiner Heimat San Francisco nach Los Angeles.

Privat erlebte Eric einige Höhen und Tiefen in seinem Leben. 2004 heiratete er seine Partnerin Rebecca. 2010 und 2011 erblickten ihre beiden Töchter das Licht der Welt. In dieser Zeit hatte das Paar mit einigen persönlichen Problemen zu kämpfen. Ein Video kursierte im Netz, in dem Eric und Rebecca nackt Drogen nehmen. Nach einer Verletzung entwickelte Eric zudem eine Abhängigkeit von verschreibungspflichtigen Schmerzmitteln und begab sich 2011 in den Entzug. Danach schien sich das Familienleben wieder in geregelte Bahnen zu entwickeln. Doch die Ehe sollte nicht halten – nach 14 gemeinsamen Jahren reichte Rebecca 2018 die Scheidung ein. Ihre Ehe wurde allerdings nie offiziell aufgelöst. 2025 zog Rebecca den Antrag zurück, nachdem sie von Erics Erkrankung erfahren hatte.

Eric Dane im Juni 2025

Mark Sloan (Eric Dane) in "Grey's Anatomy"

Rebecca Gayheart und Eric Dane im September 2022