Sharon Osbourne unterstützt Paul McCartney bei Premiere

Paul McCartney (83) konnte am Mittwochabend bei der Premiere seines neuen Prime-Video-Dokumentarfilms "Paul McCartney: Man on the Run" im Ham Yard Hotel in London auf die Unterstützung zahlreicher prominenter Freunde zählen. Unter den Gästen befand sich auch Sharon Osbourne (73), die in einem schicken schwarzen Ensemble erschien und sich für Fotos mit dem Musiker ablichten ließ. Paul legte dabei seinen Arm um die 73-Jährige, die sichtlich guter Laune war. Neben Sharon waren auch Paul Mescal (30) und seine Freundin Gracie Abrams (26), Noel Gallagher (58), Cruz Beckham (21) mit Freundin Jackie Apostel sowie Pauls Tochter Stella unter den Gästen. Die Dokumentation beleuchtet das außergewöhnliche Leben des 83-Jährigen nach dem Aus der Beatles.

Paul Mescal und Gracie gaben bei der Veranstaltung einen seltenen gemeinsamen öffentlichen Auftritt. Die Sängerin trug dabei einen langen schwarzen Mantel, eine Cap und wirkte lässig-elegant, wie Bilder zeigen, die Daily Mail vorliegen. Auch Musiker Paul Weller kam zur Vorführung und posierte gemeinsam mit Paul und Noel für Fotos. Weitere prominente Gäste waren unter anderem Stephen Libby, Gewinner von "The Traitors", mit seinem Partner Daniel Quirke, Ex-Supermodel Twiggy (76) mit Ehemann Leigh Lawson sowie Richard Osman (55) mit seiner Frau Ingrid Oliver. Cruz feierte die Premiere nur wenige Tage nach seinen großen Feierlichkeiten zu seinem 21. Geburtstag.

Die Dokumentation "Man on the Run" erscheint am 27. Februar auf Prime Video und behandelt Pauls Leben nach der Trennung der Beatles. Der heute 83-Jährige hatte die Auflösung der Band als tiefe Krise erlebt. Paul Mescal wird den Musiker im kommenden "The Beatles – A Four-Film Cinematic Event" verkörpern, an dem Regisseur Sam Mendes (60) arbeitet. Die vier geplanten Filme über die legendäre Band aus Liverpool sollen im April 2028 in die Kinos kommen. Neben dem "Hamnet"-Star werden Barry Keoghan (33) als Ringo Starr (85), Joseph Quinn (32) als George Harrison (†58) und Harris Dickinson (29) als John Lennon (†40) zu sehen sein.

Sharon Osbourne und Paul McCartney

Cruz Beckham und Jackie Apostel in Paris

Eine Szene aus "Paul McCartney: Man on the Run"