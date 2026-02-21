Liebe im Urlaub: Benny Blanco nennt Selena "mein Engel"

Selena Gomez (33) und Benny Blanco (37) genießen ihre Zeit als frisch verheiratetes Paar offenbar in vollen Zügen. Die Sängerin teilte jetzt auf Instagram romantische Schnappschüsse von einem gemeinsamen Yacht-Urlaub mit ihrem Ehemann. Auf einem der Bilder liegt Selena in einem weißen Bikini auf einer Poolliege, während sie sich zu Benny herunterbeugt, der entspannt auf dem Boden neben ihr liegt. Ihre brünetten Haare hatte sie zu einem ordentlichen Dutt zusammengebunden. Ein weiteres Foto zeigt den Produzenten, wie er seiner Frau liebevoll einen Kuss auf die Stirn drückt, während sie eine Tasse zwischen sich halten. "Zufällige Momente", schrieb Selena unter den Post, der auch Bilder ihrer Freunde, Motivationsbotschaften und Einblicke in ihre Beauty-Marke Rare Beauty enthielt.

Benny ließ es sich nicht nehmen, in der Kommentarspalte auf die Bilder seiner Frau zu reagieren. "Mein Engel", schrieb der 37-Jährige zu den Aufnahmen. Sein Kommentar sammelte innerhalb kürzester Zeit mehr als 3.400 Likes und begeisterte die Fans des Paares. "Danke, dass du Miss Sel mit deinem ganzen Herzen liebst", antwortete ein Fan, während ein anderer schrieb: "Ihr seid beide großartig! Beide Engel!" Erst kürzlich hatte Benny seiner Frau zum Valentinstag ein besonderes Dinner ausgerichtet. Die Fotos in den sozialen Medien zeigten ein Abendessen im Garten mit Hot Dogs von einem Stand, rosafarbenen Tellern, einem aufwendig dekorierten Tisch und einem großen Blumenarrangement. Zusätzlich überraschte er Selena an diesem besonderen Tag mit einem großen Strauß rosa-weißer Rosen.

Selena und Benny waren jahrelang befreundet und arbeiteten an mehreren Songs zusammen, bevor sie ihre Beziehung im Dezember 2023 öffentlich machten. Im Dezember 2024 verlobte sich das Paar, im September 2025 folgte dann die Hochzeit in Santa Barbara vor fast 200 Gästen, darunter Taylor Swift (36), Zoe Saldaña (47), Ed Sheeran (35) und Paris Hilton (45). In Interviews äußerten sowohl Selena als auch Benny ihren Wunsch, gemeinsam eine Familie zu gründen. "Ich liebe Kinder, ich liebe es, Onkel zu sein. Ich möchte aber Vater werden, so Gott will. Ich träume und bete jeden Tag dafür", verriet der Produzent gegenüber InStyle. Selena teilte in einem Podcast ähnliche Gedanken: "Ich weiß natürlich nicht, was passieren wird, aber ich liebe Kinder. Ich liebe es, sie zum Lachen zu bringen, sie sind einfach so süß. Also ja, wenn der Tag kommt, freue ich mich so sehr darauf."

Instagram / itsbennyblanco Selena Gomez und Benny Blanco an ihrer Hochzeit

Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez auf einer Yacht, Februar 2026

Instagram / itsbennyblanco Benny Blanco und Selena Gomez, April 2025