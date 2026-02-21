Neues "Bridgerton"-Sneak Peek lässt viele Fans verzweifeln

Ein neuer Teaser zu Bridgerton Staffel vier sorgt für mächtig Aufregung bei den Fans der Netflix-Serie. In dem kurzen Clip spricht Sophie Baek, gespielt von Yerin Ha (30), Benedict Bridgerton, verkörpert von Luke Thompson (37), endlich auf seine mysteriösen Zeichnungen mit der Lady in Silber an. Doch auch in dieser Szene erkennt Benedict nicht, dass die Dienstmagd Sophie genau jene Frau ist, nach der er schon so lange sucht. In seiner Vorstellungswelt kann es schlicht nicht sein, dass ein einfaches Dienstmädchen auf einem Ball gewesen sein könnte – und schon gar nicht die Frau, die nun vor ihm steht. Der Teaser, den Netflix auf YouTube veröffentlichte, erzielte innerhalb von nur zwei Tagen über achthunderttausend Aufrufe. Mittlerweile sind die Zahlen explodiert.

Die intensive Chemie zwischen Luke und Yerin bringt die "Bridgerton"-Fans regelrecht um den Verstand. In den Kommentaren unter dem Clip teilen die Zuschauer ihre Emotionen. "Ich war eine Zeit lang ein halbwegs funktionierender Erwachsener und jetzt hat mich dieser Sneak Peek wieder komplett aus der Bahn geworfen", schreibt ein Fan. Ein anderer kommentiert: "Oh, mein Herz schmerzt und sehnt sich danach, dass sie zusammenkommen. Die Art, wie er mit ihr spricht, lässt mich dahinschmelzen." Auch Sophie selbst bringt in der Szene noch immer nicht den Mut auf, Benedict zu offenbaren, wer sich hinter der silbernen Maske verbarg. Zuvor hatte Benedict das Dienstmädchen gebeten, seine Geliebte zu werden – was die Herzen tausender Zuschauer brechen ließ, da Sophie sichtlich auf eine andere Reaktion gehofft hatte.

Die Aufregung um die neue Staffel ging in den vergangenen Tagen noch weiter. Denn viele Fans der Netflix-Serie forderten plötzlich lautstark mehr Geschichten aus dem "Bridgerton"-Universum – und das nicht nur in den Kommentaren unter dem neuen Teaser, sondern auch auf Social Media. Besonders die beiden Figuren Lady Violet Bridgerton und Lady Agatha Danbury rückten dabei in den Vordergrund. Die Anhänger wünschten sich eigene Spin-Offs für die beiden Damen. In Fan-Foren las man Kommentare wie: "Violet verdient eine eigene Serie! Ich würde jede Sekunde davon schauen", oder: "Wenn es eine Danbury-Story gibt, bin ich sofort dabei!"

Getty Images Yerin Ha und Luke Thompson bei der Premiere von "Bridgerton" Staffel 4

Getty Images Cast und Team von "Bridgerton" bei der Weltpremiere von Staffel 4 im Palais Brongniart in Paris

Liam Daniel/Netflix Yerin Ha als Sophie Beckett und Luke Thompson als Benedict Bridgerton in "Bridgerton" Staffel 4