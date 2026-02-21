Eugenie und Beatrice fühlen sich von Papa Andrew "verraten"

Schmerzhafte Tage für Prinzessin Eugenie (35) und Prinzessin Beatrice (37): Nach der Festnahme ihres Vaters Andrew Mountbatten-Windsor (66) am Donnerstag und den jüngsten Enthüllungen aus den Epstein-Akten sollen die Schwestern sich von ihm "verraten" fühlen. Ein Insider schildert, wie die beiden in engem Austausch bleiben und sich aufeinander stützen, während sie im Kreis ihrer Familien beraten, wie sie mit der Situation umgehen. "Sie setzen die Puzzleteile in Echtzeit zusammen und erkennen, dass sie möglicherweise benutzt wurden", erklärte die Quelle dem US-Magazin OK!.

Für die Schwestern sei das alles schwer zu verdauen. "Das muss sich wie ein völliger Verrat anfühlen. Sie sind am Boden zerstört — aber ein Vater ist immer noch dein Vater, und eine Mutter ist immer noch deine Mutter", fügte der Informant hinzu. "Liebe zu einem Elternteil ist kein Lichtschalter. Es ist ein unglaublich schmerzhafter und nachdenklicher Moment für sie", so die Quelle weiter.

Nach der Festnahme von Andrew Mountbatten-Windsor überschlugen sich die Ereignisse für die Familie. Die Schwestern erfuhren noch am selben Tag von der Entlassung ihres Vaters aus dem Polizeigewahrsam. Ein Insider aus dem Palastumfeld sagte gegenüber Bild: "Beatrice und Eugenie leiden sehr." Die beiden suchten im engsten Kreis Unterstützung und versuchten, einen klaren Kopf zu bewahren. Während Sarah Ferguson (66) für die Öffentlichkeit nicht erreichbar war, hieß es aus dem Umfeld, dass eine der Schwestern sich bei der Mutter aufgehalten habe.

Getty Images Prinzessin Eugenie, Prinz Andrew und Prinzessin Beatrice bei Prinz Harrys Hochzeit in Windsor, 2018

Getty Images Prinzessin Beatrice, Prinz Andrew und Prinzessin Eugenie beim Weihnachtsgottesdienst 2015

Imago Andrew Mountbatten-Windsor besucht die Murdoch University in Perth am 2. Oktober 2019