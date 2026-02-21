Timothée Chalamet schwärmt von Kylies Geburtstagsgeschenk

Timothée Chalamet (30) hat in einem öffentlichen Gespräch mit Matthew McConaughey (56) seltene Einblicke in seine Beziehung zu Kylie Jenner (28) gegeben: Laut Just Jared sprach er über ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk seiner Partnerin zu seinem 30. Geburtstag. Die Reality-TV-Ikone organisierte anlässlich seines Ehrentages eine private IMAX-Vorführung des Films "Interstellar". Darin standen Timothée und Matthew einst als Vater und Sohn vor der Kamera. Doch während der Fahrt zum Kino war Timothée zunächst alles andere als begeistert.

"Ich war auf dem Weg dorthin grantig, weil ich nicht wusste, wohin sie mich bringt. Es ist mein Geburtstag. Warum fahren wir 30 Minuten außerhalb von L.A.?", erinnerte sich Timothée an die Überraschung. Als ihm dann aber klar wurde, was seine Liebste für ihn geplant hatte, entschuldigte er sich sofort bei ihr: "Oh, es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich auf der Fahrt so grummelig war." Der Schauspieler verriet außerdem, wie groß seine Liebe zu dem Film ist: "Ich habe ihn vielleicht 22 Mal gesehen." Davon alleine zwölfmal im Kino, berichtete er.

Normalerweise hält sich Timothée mit Details zu seiner Beziehung mit Kylie sehr bedeckt, doch im Gespräch mit seinem Filmkollegen machte er eine Ausnahme. Wie gut es zwischen den beiden offenbar läuft, zeigte sich auch bei einer privaten Feier von Kim Kardashian (45). In der Podcastfolge "Khloé in Wonder Land" erinnert sich Khloé laut OK Magazine daran, wie sie und ihre Schwester zusammen mit Timothée bei einem kleinen Dinner in Malibu feierten. Nur rund ein Dutzend Gäste sei eingeladen gewesen, trotzdem sei es für alle ein ausgelassener Abend geworden. Kylie und Timothée hätten dort "die beste Zeit" miteinander verbracht. Der Schauspieler und die Unternehmerin treten in der Öffentlichkeit zwar meist zurückhaltend auf, doch in solchen Momenten und persönlichen Anekdoten wird deutlich, wie viel Zeit sie gemeinsam verbringen und wie eng sie im privaten Umfeld von Kylies berühmter Familie eingebunden sind.

Imago Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei der 70. Verleihung der David di Donatello in Rom, 2026

Getty Images Timothée Chalamet, Mai 2025

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner, Mai 2025