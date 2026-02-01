Kopfgeld ausgesetzt: Bei Rapper Samra wurde eingebrochen

Ein Einbruch in die Berliner Wohnung von Rapper Samra (31) hat für Schock und Wut beim Musiker gesorgt. Auf Instagram teilte der 31-Jährige das Ausmaß der Verwüstung: Geöffnete Schränke, zerstörte Zimmer, überall verstreute Kleidung und Kartons. "Die Leute, die mir sagen, wer das war, kriegen von mir dreißigtausend Euro", kündigte er an. Auch seine Frau Dunja leidet unter den Folgen des Vorfalls, wie Samra erklärte: "Traurig, dass wir uns da jetzt nicht mehr sicher fühlen und sofort dort weg wollen."

Während die Kamera durch die Wohnung schwenkt, ist deutlich zu sehen, dass nicht nur das Wohnzimmer, sondern auch private Bereiche betroffen sind. Der Schrank von Dunja wurde komplett ausgeräumt, in einem weiteren Clip spricht Samra von "Katastrophe, Katastrophe". Besonders emotional reagiert der Musiker, als er das Zimmer seines kleinen Sohnes filmt: "Und an die H*rensöhne, die dachten, die können die Sachen von meinem Sohn anfassen – ich werde eure Mutter f***en." Er erinnert daran, dass ihm vor Kurzem bereits die Felgen gestohlen wurden und warnt seine Follower: "Egal wie sicher man sich fühlt, heute wurde uns gezeigt, du bist es nicht. Passt auf euch und eure Mitmenschen auf, achtet auf eure Wertsachen und euer Zuhause." Samra betont mehrfach, dass es ihm weniger um die gestohlenen Dinge gehe, sondern darum, dass jemand in sein Zuhause und damit in die Privatsphäre seiner Familie eingedrungen sei. "Wer mir echte Beweise zu den Tätern liefern kann und weiß, wer dahintersteckt, ich lege 30.000 Euro auf den Tisch", schreibt er und schickt zum Schluss eine Botschaft an die mutmaßlichen Einbrecher: "Und falls die Einbrecher das lesen sollten, ich f***e euch und wenn nicht ich dann euer Karma!"

Privat lebt Samra, der mit bürgerlichem Namen Hussein Akkouche heißt, eher zurückgezogen und zeigt auf Social Media nur ausgewählte Einblicke in seinen Familienalltag mit Dunja und dem gemeinsamen Sohn. In Interviews stellte der Rapper in der Vergangenheit immer wieder klar, wie wichtig ihm sein enges Umfeld sei und dass seine Liebsten für ihn über der Karriere stehen. Seine Frau begleitet ihn häufig im Hintergrund, während er auf der Bühne oder im Studio steht, und teilt sonst nur selten persönliche Momente mit der Öffentlichkeit. Umso härter trifft die kleine Familie nun ein Einbruch, der nicht nur Wertsachen, sondern vor allem das Gefühl von Sicherheit in den eigenen vier Wänden erschüttert.

Instagram / dunjaakkouche Samra und seine Frau Dunja Akkouche im Dezember 2024

Instagram / dunjaakkouche Musiker Samra, Dunja Akkouche und der gemeinsame Sohn Kareem

Instagram / samra Dunja und Hussein Akkouche, Mai 2025

Was sagt ihr zu Samras 30.000-Euro-Belohnung für Hinweise? Guter Move – das setzt die Täter unter Druck. Schwierig – sowas gehört in die Hände der Polizei. Ergebnis anzeigen