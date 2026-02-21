Darts-WM zieht um: ProSiebenSat.1 sichert sich die Rechte

ProSiebenSat.1 hat sich die Übertragungsrechte für die Darts-Weltmeisterschaft gesichert und zeigt das prestigeträchtige Turnier ab Ende 2027 auf seinen Kanälen. Die Sendergruppe überträgt bereits Weltmeisterschaften im Handball, Basketball und Eishockey. "Mit den Darts-Übertragungsrechten setzen wir konsequent einen weiteren wichtigen Meilenstein in unserer Sport-Strategie", betonte Chief Content Officer Henrik Pabst erfreut. Was vor einigen Jahren vielleicht noch belächelt worden wäre, ist inzwischen ein echter Coup für die Sendergruppe, denn die Darts-WM hat sich längst als Quoten-Hit rund um den Jahreswechsel beim deutschen TV-Publikum etabliert.

Das Turnier lockt inzwischen über zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor die Bildschirme und erreicht Marktanteile von über 20 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe. Die einstige Nischensportart hat sich damit zu einem Mainstream-Erfolg entwickelt, der längst nicht mehr nur für Spartensender attraktiv ist. Für Sport1, das die Darts-WM bislang seit 2004 übertrug und die Sportart über zwei Jahrzehnte hinweg groß gemacht hat, ist der Verlust der Rechte ein herber Rückschlag. Dem Sender bleiben zwar noch zahlreiche andere Darts-Events, deren Strahlkraft reicht jedoch bei Weitem nicht an die der Weltmeisterschaft heran.

Die letzte Darts-Weltmeisterschaft ist gar nicht so lang her. Der mittlerweile 19-jährige Engländer Luke Littler krönte sich im Londoner Alexandra Palace zum Doppelweltmeister. Er besiegte den 23-jährigen Niederländer Gian van Veen im WM-Finale mit 7:1. Damit erspielte sich der Sieger die begehrte Sid-Waddell-Trophäe zum zweiten Mal. Zudem gewann Luke (19) ein hohes Preisgeld: Der Sportler ist seit seinem zweiten Darts-WM-Sieg um eine Million Pfund reicher.

Getty Images Luke Littler bei der Darts-Weltmeisterschaft 2026

Getty Images Ein verkleideter Darts-Fan feiert bei der Paddy Power World Darts Championship im Alexandra Palace in London

Getty Images Luke Littler jubelt mit der Sid-Waddell-Trophäe nach dem Finalsieg bei der Darts-WM im Alexandra Palace