Autsch: Jennifer Garners Kinder finden sie "voll peinlich"

Jennifer Garner (53) hat in einem Auftritt bei der Jennifer Hudson Show offen über ihr Verhältnis zu ihren drei Kindern gesprochen – und dabei mit überraschender Ehrlichkeit zugegeben, dass sie bei ihrem Nachwuchs alles andere als cool ankommt. Die Schauspielerin, die mit ihrem Ex-Mann Ben Affleck die 20-jährige Violet, die 17-jährige Seraphina und den 13-jährigen Samuel großzieht, wurde von Moderatorin Jennifer Hudson (44) gefragt, womit sie bei ihren Kindern Pluspunkte sammeln könne. Ihre Antwort fiel ernüchternd aus: "Ich bin total peinlich. Ich bin nur zum Fremdschämen", gestand Jennifer. Selbst ihre aktuelle Apple-TV-Serie "The Last Thing He Told Me" wollen ihre Kinder offenbar nicht sehen – trotz der zweiten Staffel, die nun anläuft.

Als Jennifer ihre Kinder fragte, ob sie die neue Season ihrer Show schauen würden, kam eine wenig begeisterte Reaktion – die Antwort lautete: "Müssen wir das?" Die Schauspielerin zeigte dafür allerdings Verständnis und erklärte: "Kinder wollen ihre Eltern nicht in solchen Rollen sehen, richtig? Sie wollen uns nicht weinen sehen oder in romantischen Szenen oder irgendetwas. Wir sind einfach nur peinlich." Einen kleinen Hoffnungsschimmer scheint es jedoch zu geben: Jennifer verriet, dass ihr Sohn Samuel aktuell großer Fan der Serie "Game of Thrones" sei – und in ihrer Show spielt ausgerechnet Nikolaj Coster-Waldau (55) mit, der in der Fantasy-Serie Jaime Lannister verkörperte.

Erst im vergangenen Monat hatte Jennifer hingegen ihre Kinder noch gegenüber dem Magazin Marie Claire UK als "so cool" bezeichnet und erklärt, dass sich ihr Erziehungsstil stark verändert habe, seit ihre Kinder älter geworden sind. "Man muss sie erwachsen werden lassen und ihre eigenen Entscheidungen treffen lassen. Man kann es nicht kontrollieren", sagte sie damals. Zugleich betonte sie, wie stolz sie darauf sei, wie ihre Kinder durchs Leben gehen. Für Jennifer sei es jedoch "das Schwierigste", damit umzugehen, dass ihre Familie so sehr im Rampenlicht stehe – auch wenn sie einräumte, dass dies "nicht schwer im großen Weltgeschehen ist, aber knifflig für mich und knifflig für meine Familie".

Imago Jennifer Garner vor dem "Late Show with Stephen Colbert" Studio in New York

Imago Nikolaj Coster-Waldau bei der Vorpremiere von "Against the Ice" im Dagmar Biografen in Kopenhagen, 27. Februar 2022

Imago Jennifer Garner mit ihren Kids Violet Affleck und Samuel Affleck in Los Angeles, 2024