Ariel ist sich sicher: Das Dschungelcamp machte sie stärker

Ariel (22) blickt nach ihrem Abenteuer im Dschungelcamp 2026 selbstbewusst zurück: Die Baslerin erzählt im Gespräch mit 20 Minuten, dass sie aus der RTL-Show stärker herausgekommen sei, als sie hineingegangen ist. Mit gerade einmal 22 Jahren reiste Ariel nach Australien, um ihre Ängste zu überwinden – und genau das habe sie geschafft. Gleichzeitig sorgte sie im Camp mit ihrer direkten Art und ihren hartnäckigen Fragen an Gewinner Gil Ofarim (43) für hitzige Diskussionen unter den Zuschauern. Vor allem ihr lauter Ton spaltete die Meinungen. Doch Ariel hat ihr Verhalten reflektiert – und gibt offen zu, dass sie bei einer weiteren Teilnahme einiges anders machen würde.

"Es war eine krasse Erfahrung", fasst Ariel ihre Zeit im Camp zusammen. Sie habe von Anfang an den Plan gehabt, an ihren Ängsten zu arbeiten. Heute ist sie sich sicher: "Ich bin stärker rausgekommen, als ich reingegangen bin." Dass ihre Art polarisiert, überrascht die Mutter einer Tochter nicht. Sie beschreibt sich selbst als sehr hartnäckig und als jemand, der Dinge direkt anspricht – auch Fehler aus der Vergangenheit. Genau deshalb hakte sie bei Gil immer wieder wegen des Davidstern-Skandals nach, während der Sänger im Camp lieber schwieg und sich nicht zu seiner Vergangenheit äußerte. Bewusst auf Streit sei sie aber nicht aus gewesen, betont Ariel. Rückblickend würde sie dennoch ihren Ton ändern. Ihre Tante sage ihr oft, dass ihre Botschaft besser ankommen würde, wenn sie ruhiger spreche. "Meine Lautstärke steht mir manchmal im Weg", gibt sie offen zu und erklärt, sie wäre heute lieber "leiser statt laut" aufgetreten.

Die fiesen Kommentare, die nach ihrer Teilnahme auf sie einprasselten, lässt sie nach eigenen Aussagen nicht an sich heran – auch wenn es Momente gab, in denen sie an ihrer Meinung zweifelte, weil sie sich damit allein fühlte. Als viel größere Belastung empfinde sie das Gefühl, im Camp von der Gruppe ausgeschlossen worden zu sein. Das sei sehr unangenehm gewesen. Dafür hat ihr ihre Teilnahme am Dschungelcamp aber auch neue Chancen eröffnet: "Ich habe meine Followerzahl verdoppelt — also hat es sich für mich definitiv gelohnt", freut sie sich im Gespräch. Sie selbst sieht sich "als Stimme für Menschen, die sich nicht trauen, laut zu sein". Schon bald ist sie wieder im TV zu sehen, denn die Reality-Teilnehmerin wird die neue Schweizer Bachelorette und sucht vor laufenden Kameras die große Liebe. Das Casting für die Kandidaten läuft bereits, ein Sendetermin steht noch nicht fest. Für Ariel beginnt damit das nächste große TV-Kapitel – diesmal nicht im australischen Dschungel, sondern auf der Suche nach Mr. Right.

RTL Ariel im Dschungelcamp 2026

RTL Gil Ofarim und Ariel, Dschungelcamp 2026

RTL Ariel im Dschungelcamp 2026