Heidi Klum und Tom Kaulitz feiern ihren siebten Hochzeitstag

Heidi Klum (52) und Tom Kaulitz (36) haben am 22. Februar ihren siebten Hochzeitstag gefeiert – und zwar auf entspannte und intime Weise. Das Model teilte auf Instagram ein Video, das das Paar mit verwuschelten Haaren im Bett zeigt, wie sie mit einem Glas Sekt auf ihre Liebe anstoßen. "7 Jahre. Wow. Ich liebe dich so sehr, Tom", schrieb die Germany's next Topmodel-Berühmtheit zu dem Clip. Glamour und Trubel waren bei der Feier des Hochzeitstages offenbar nicht gefragt. Stattdessen genossen die beiden die gemeinsame Zeit fernab der Öffentlichkeit und zelebrierten ihre Beziehung auf ganz persönliche Weise.

In weiteren Aufnahmen, die Heidi in ihrer Instagram-Story veröffentlichte, gewährte sie Einblicke in den besonderen Tag. Das Paar frühstückte gemeinsam mit Bacon, Spiegelei, Avocado und Tomaten, entspannte später am Pool mit Chips und ließ sich von einem romantischen Herz aus Rosenblättern überraschen. Die Bilder zeigen ein Paar, das sichtlich verliebt und glücklich ist – auch nach sieben Ehejahren. Die lockere und private Atmosphäre der Feier unterstreicht, dass die beiden ihre Beziehung auch nach wie vor ganz bewusst genießen und pflegen.

Heidi und Tom hatten sich im Februar 2018 auf einer Party des Designers Michael Michalsky (59) kennengelernt und ihre Beziehung nur einen Monat später auf Instagram öffentlich gemacht. Am 22. Februar 2019 gaben sie sich im kleinen Kreis das Jawort, bevor sechs Monate später die große Hochzeit auf Capri folgte. Für das Model ist es die dritte, für den Tokio Hotel-Musiker die zweite Ehe. Trotz des Altersunterschieds von 16 Jahren scheint die Beziehung der beiden bestens zu funktionieren. Auch in ihrem privaten Alltag setzen Heidi und Tom gerne auf gemütliche Momente zu zweit – wie bereits am Valentinstag, den sie entspannt zu Hause auf der Couch mit Filmen und Wein verbrachten.

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum in Cannes, Mai 2025

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum an ihrem siebten Hochzeitstag

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz im Mai 2025