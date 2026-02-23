Knossis Abenteuer "Mission Unknown" bekommt neue Staffel

Das Abenteuer geht in die nächste Runde: Entertainer Jens Knossalla, besser bekannt als Knossi (39), begibt sich erneut auf eine Reise ins Ungewisse. Prime Video gab nun den Drehstart der zweiten Staffel von "Mission Unknown" bekannt, die diesmal den Untertitel "The Unexpected" trägt. Wie bereits in der ersten Staffel, die im vergangenen Jahr ausgestrahlt wurde, wird Knossi auch dieses Mal von neun Creatorn begleitet. Laut Quotenmeter haben die Dreharbeiten bereits begonnen und Knossi startete zum ersten unbekannten Ziel. Wohin die Reise genau führt und wer die neun weiteren Teilnehmer sind, bleibt jedoch streng geheim.

Produziert wird die zweite Staffel erneut von Banijay Productions Germany in Zusammenarbeit mit DLS Consulting, wie Fernsehserien.de berichtet. In der ersten Staffel "Mission Unknown: Atlantik" kämpften zwei Teams in einem packenden Wettlauf gegen die Zeit darum, den Atlantik auf Segelschiffen zu überqueren. Auch in der zweiten Staffel müssen die Teilnehmer voraussichtlich wieder ihre Grenzen austesten. Laut DWDL werden die neuen Folgen zunächst rund zwei Wochen exklusiv auf Prime Video verfügbar sein, bevor sie anschließend kostenlos auf Knossis YouTube-Kanal abrufbar sind.

Parallel zu "Mission Unknown" bleibt Prime Video auch für Fans von Survival-Action die erste Adresse: Das beliebte Abenteuerformat 7 vs. Wild wurde kürzlich für eine sechste Staffel bestätigt. Die neuen Folgen sollen bereits im Herbst 2026 starten und versprechen erneut packende Überlebens-Challenges in der Wildnis. Auch hier sind Drehort und Teilnehmer bislang noch ein gut gehütetes Geheimnis. Fans dürfen sich also schon jetzt auf jede Menge Abenteuer und beste Unterhaltung freuen.

Imago Knossi beim ZDF Fernsehgarten am 14.07.2024 in Mainz

Imago Knossi bei der Deutschlandpremiere von "Jurassic World: Die Wiedergeburt", Juni 2025

Agentur filmcontact / Prime Video Logo der fünften "7 vs. Wild"-Staffel