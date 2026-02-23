"Mach's gut, Mama": YouTuber AviveHD trauert um seine Mutter

YouTuber AviveHD meldet sich mit traurigen Nachrichten auf Instagram. Der Social-Media-Star gibt bekannt, dass seine Mutter verstorben ist. "Mach's gut Mama. Ich liebe dich über alles", schreibt Lucas Michels zu einer Reihe von innigen Bildern. Auf einem der Fotos ist er als Baby auf dem Arm seiner Mutter zu sehen, ein anderes zeigt ihn im Erwachsenenalter, während er seine Mama im Arm hält und ihr einen Kuss auf den Kopf gibt. Besonders emotional ist ein weiteres Bild, das ihn am Grab seiner verstorbenen Mutter zeigt.

Die traurige Nachricht ruft zahlreiche Reaktionen aus der Community hervor. Tim Lehmann schreibt in den Kommentaren: "Mein aufrichtiges Beileid. Alle Kraft der Welt für dich und deine Familie." Realitystar Aaron Troschke (36) hinterlässt eine weiße Taube als Zeichen der Anteilnahme. Viele weitere Fans und Wegbegleiter wünschen dem YouTuber in dieser schweren Zeit viel Kraft. "Viel Kraft dir und deiner Familie", lautet eine der zahlreichen Beistandsbekundungen unter seinem Post.

Bereits vor wenigen Tagen hatte Lucas mit einem emotionalen Statement auf YouTube für Aufmerksamkeit gesorgt. In dem Video wandte er sich an seine Fans und sprach offen über einen schweren Verlust in der Familie. "Leider ist bei mir privat etwas ganz Schlimmes passiert… Es kommt auf jeden Fall noch ein Video dazu, Freunde, aber ich kann gerade nur sagen, es gab einen Sterbefall und ich bin aktuell noch nicht bereit, darüber zu reden", erklärte er vor wenigen Tagen. Schon da bat er seine Community um Geduld und Verständnis: "Generell die Bitte an euch, respektiert das Ganze, fragt jetzt nicht hunderttausendmal nach."

Anzeige Anzeige

Instagram / avivehd AviveHD, YouTuber, und seine Mama

Anzeige Anzeige

Instagram / avivehd AviveHD, YouTuber, und seine Mama

Anzeige Anzeige