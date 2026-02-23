Hollywoods A-Liga: Diese Stars glänzen bei den BAFTA Awards

Star-Auflauf in London. Am Sonntagabend wurden die British Academy Film Awards verliehen – und halb Hollywood war dabei. Als Abräumer des Abends galt der Film "One Battle After Another". Das ließ der Cast des Dramas sich natürlich nicht entgehen. Auf dem roten Teppich zog vor allem Teyana Taylor (35) die Blicke auf sich. Die Schauspielerin erschien in einem auffälligen, weinroten Kleid mit einem Kragen, der ihr halbes Gesicht verdeckte. Sogar eine Assistentin musste helfen, um den Kragen für die Fotografen zurechtzurücken. Neben ihr waren aber auch die berühmten Co-Stars wie Leonardo DiCaprio (51) und Benicio del Toro (59) mit dabei – die beiden allerdings schlicht im Smoking. Für einen besonders süßen Moment vor der Verleihung sorgten Paul Mescal (30) und Gracie Abrams (26). Die beiden strahlten verliebt in die Kameras und für den "Hamnet"-Darsteller gab es sogar einen Kuss auf die Wange von seiner Liebsten. Tatsächlich ist es ihr erster öffentlicher Auftritt als Paar, womit sie ihre Beziehung bestätigen.

Paul und Gracie waren aber nicht das einzige verliebte Paar an dem Abend. Auch die The White Lotus-Darstellerin Aimee Lou Wood (32) kam in Begleitung. Für den Serienstar war es ein seltener Auftritt mit Partner Adam Long. Die beiden zeigen sich sonst nur selten gemeinsam in der Öffentlichkeit. Den wichtigsten Filmpreis Großbritanniens ließen sich natürlich auch die britischen Royals nicht entgehen. Stellvertretend für die Königsfamilie erschienen Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) in der Royal Festival Hall. Kate war dabei wie immer ein besonderer Hingucker. Die zukünftige Königin strahlte in einem zweifarbigen Kleid mit fliegendem Stoff und offenen Haaren in weichen Wellen. Passend dazu hatte William sich in einen bordeauxroten Anzug geworfen. Wirklich überraschend ist der Auftritt der Royals nicht, auch wenn im Palast aktuell Chaos zu herrschen scheint. William ist Präsident der British Academy of Film and Television Arts, weshalb seine Teilnahme – wenn auch bis zuletzt nicht bestätigt – zu erwarten war.

Die Looks des BAFTA-Abends schienen in diesem Jahr aber sonst wenig ausgefallen. Vor allem die Damen ließen es diesmal ruhig angehen. Zu sehen waren viele schlichte und einfarbige Kleider. Etwas mehr gewagt haben die drei Sängerinnen des Animationsfilms "KPop Demon Hunters". Während EJAE ein schulterfreies, schwarzes Kleid trug, setzte Rei Ami auf ein ausgefallenes Korsettkleid mit hohem Beinschlitz und Rüschen. Ihre Kollegin Audrey Nuna hingegen trug ein weißes Kleid mit ausladendem Rock und einem aufgedruckten Hund und einem Blazer in Strickoptik. Das Huntr/x->Trio sorgte an dem Abend auch für ein musikalisches Highlight, indem sie auf der Bühne den Erfolgshit "Golden" performten.

Getty Images Teyana Taylor bei den BAFTA Film Awards 2026 in der Royal Festival Hall in London

Getty Images Leonardo DiCaprio bei den BAFTA Film Awards 2026

Getty Images Paul Mescal und Gracie Abrams

Getty Images Aimee Lou Wood bei den BAFTA Film Awards 2026 in der Royal Festival Hall in London

Getty Images Bei den BAFTA Film Awards 2026: Prinz William und Prinzessin Kate

Getty Images Rei Ami, Ejae und Audrey Nuna bei der BAFTA-Verleihung, Februar 2026

