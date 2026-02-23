Warum Mark Ruffalo fast die Schauspielerei aufgab

Mark Ruffalo (58) stand kurz davor, der Schauspielkarriere den Rücken zu kehren – und zwar genau zu dem Zeitpunkt, als sein großer Durchbruch bevorstand. Der Schauspieler hatte 2010 sein Regiedebüt mit dem Film "Sympathy for the Delicious" gegeben und war von der Arbeit hinter der Kamera so begeistert, dass er beschloss, seine Schauspielkarriere zu beenden. "Ich habe einen Film gedreht und es so sehr geliebt, dass ich aufgehört habe", verriet der 58-Jährige jetzt in einem Interview mit Entertainment Weekly. Er feuerte sogar seinen Agenten und Manager und war fest entschlossen, nur noch als Regisseur zu arbeiten.

Doch dann kam alles anders: Mark erhielt seine erste Oscar-Nominierung für seine Rolle in "The Kids Are All Right" in der Kategorie "Bester Nebendarsteller". "Ich wurde für einen Academy Award nominiert, und alles hat sich für mich verändert, also bin ich zur Schauspielerei zurückgekehrt", erklärte er. In dem Film spielte er Paul Hatfield, den biologischen Vater von zwei Teenagern, die bei einem gleichgeschlechtlichen Paar aufwachsen. Nur zwei Jahre nach der Nominierung trat Mark erstmals als Hulk in The Avengers auf und wurde zum Marvel-Superstar. Es folgten weitere Oscar-Nominierungen für "Foxcatcher", "Spotlight" und "Poor Things".

Das Regieführen hat Mark aber nie ganz losgelassen. Sein Debütfilm "Sympathy for the Delicious", in dem er gemeinsam mit Juliette Lewis (52), Laura Linney (62) und Orlando Bloom (49) zu sehen war, gewann 2010 beim Sundance Film Festival den Special Jury Prize. Nun arbeitet der Schauspieler seit vier Jahren an einem neuen Regieprojekt. "Es gibt etwas, das ich in den letzten vier Jahren entwickelt habe und das ich wirklich machen möchte, das jetzt beginnt, an Fahrt zu gewinnen", sagte er.

Getty Images Mark Ruffalo

Mark Ruffalo als Hulk in "Thor: Ragnarok"

Getty Images Mark Ruffalo, Schauspieler