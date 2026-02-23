Epstein-Enthüllungen: Charles hält tägliche Krisentreffen ab

Die britische Monarchie steht unter beispiellosem Druck: Nach der Festnahme von Andrew Mountbatten-Windsor (66) herrscht im Palast absolute Krisenstimmung. König Charles III. (77) lässt sich inzwischen zweimal täglich über die Entwicklungen in der Causa seines jüngeren Bruders briefen, wie ein Palastinsider gegenüber Bild verrät. "Im Palast herrscht absolute Krisenstimmung und Ratlosigkeit. Mit jeder neuen Nachricht aus den Epstein-Akten wächst die Angst", heißt es aus dem Umfeld des Monarchen. Im Palast gehe es derzeit nur noch um das Thema Andrew und Jeffrey Epstein (†66), begleitet von großer Macht- und Hilflosigkeit beim König und seinem Umfeld.

Gegen Andrew wird derzeit wegen Amtsmissbrauchs ermittelt. Der Vorwurf: Er könnte in seiner früheren Rolle als britischer Handelsbeauftragter zwischen 2001 und 2011 sensible Informationen an Sexualstraftäter Jeffrey Epstein weitergegeben haben. Dem König macht dabei besonders zu schaffen, dass bereits 2019 ein Whistleblower vor den Geschäftsverbindungen seines Bruders gewarnt hatte. Charles, der damals noch Prinz war, soll über den Missbrauch des royalen Namens informiert worden sein. Der Palastinsider berichtet weiter: "Der König wirkt müde und traurig und irgendwie resigniert. Das besorgt viele Menschen hier im Palast, da seine Gesundheit ohnehin schon angegriffen ist." Charles hatte im vergangenen Jahr öffentlich gemacht, dass er an Krebs erkrankt ist.

Nur wenige Stunden nach der Festnahme seines Bruders hatte Charles mit einer klaren Botschaft reagiert. "Ich habe mit großer Besorgnis die Nachrichten über Andrew Mountbatten-Windsor und den Verdacht auf Amtsmissbrauch zur Kenntnis genommen", erklärte der Monarch laut t-online. Er kündigte an, die Behörden "uneingeschränkt" unterstützen zu wollen. "Lassen Sie mich klar sagen: Das Gesetz muss seinen Lauf nehmen", betonte der König damals. Gleichzeitig stellte er klar, sich zu den laufenden Ermittlungen nicht weiter äußern zu wollen, sondern seine royalen Verpflichtungen weiter wahrzunehmen.

Anzeige Anzeige

Collage: ActionPress / CapitalPictures, Getty Images Jeffrey Epstein und König Charles Collage

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles III.

Anzeige Anzeige

Imago Andrew Mountbatten-Windsor besucht die Murdoch University in Perth am 2. Oktober 2019