Sind Pamela Anderson und David im Baywatch-Reboot dabei?

Stephen Amell (44) hat kürzlich die Hauptrolle in der neuen Baywatch-Serie bei Fox übernommen und spricht nun über mögliche Gastauftritte von früheren Stars der Kultserie. Bei einem offenen Casting am Strand von Marina Del Rey in Kalifornien verriet der 44-Jährige gegenüber Us Weekly, dass Auftritte von Pamela Anderson (58) und David Hasselhoff (73) durchaus möglich seien. "Natürlich könnten wir sie dabeihaben", erklärte der Schauspieler auf dem roten Teppich. Allerdings wollte er nicht zu viel verraten und gab an, dass er sich bewusst dafür entschieden habe, sich nicht über alle Details informieren zu lassen. "Ich habe ihnen extra gesagt, dass sie es mir nicht erzählen sollen", sagte Stephen und begründete dies damit, dass sonst zu viele Dinge sein Gehirn überfluten würden.

Stattdessen lasse er sich lieber vom Drehbuch überraschen, um nicht völlig überwältigt zu werden. Gedreht wurde bisher noch nichts, weshalb auch Stephen selbst nicht genau weiß, was in der neuen Serie auf ihn zukommt. Bestätigt ist allerdings bereits, dass David Chokachi (58), der in der Originalserie zwischen 1995 und 1999 mitspielte, einen Auftritt haben wird. Stephen übernimmt die Rolle von Hobie Buchannon, dem Sohn von Mitch, der Hauptfigur aus der Originalserie, die damals von David verkörpert wurde. In der offiziellen Charakterbeschreibung heißt es, dass Hobie von der Tochter überrascht wird, von deren Existenz er nichts wusste, und die nun Teil des Familienerbes werden und Rettungsschwimmerin werden möchte.

Die Originalserie Baywatch lief von 1989 bis 2001 und drehte sich um das Leben von Rettungsschwimmern an den Stränden Kaliforniens und Hawaiis, die sich mit verschiedensten Situationen von Erdbeben über Hai-Attacken konfrontiert sahen. Zu den bekanntesten Darstellern der Serie gehörten neben Pamela und David auch Nicole Eggert (54), Carmen Electra (53) und Alexandra Paul (62). Stephen freut sich besonders darauf, mehr Zeit am Strand zu verbringen. "Ich lebe seit 16 Jahren in Kalifornien und sage ständig, dass wir nicht genug Zeit am Strand verbringen", erklärte er gegenüber Us Weekly. Die Dreharbeiten zum "Baywatch"-Reboot sind für ihn deshalb auch eine Chance, gemeinsam mit seiner Familie noch intensiver in das Strandleben einzutauchen – genau an den Küsten, an denen Fans Pamela, David und ihre Kolleginnen und Kollegen in den 90ern kennen und lieben gelernt haben.

United Archives GmbH / ActionPress Der "Baywatch"-Cast 1992

Getty Images Stephen Amell, "Suits LA"-Darsteller

EVERETT COLLECTION, INC. Die "Baywatch"-Stars