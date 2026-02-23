Wollen Timothée und Kylie Jenner zusammen Kinder kriegen?

Kylie Jenner (28) und Timothée Chalamet (30) könnten schon bald ihr erstes gemeinsames Kind bekommen. Wie eine Quelle gegenüber dem Magazin Heat verriet, sind die beiden offenbar bereit für den nächsten großen Schritt in ihrer Beziehung. Das Paar, das seit Anfang 2023 zusammen ist, lebt mittlerweile unter einem Dach und hat bereits ausführlich über die Familienplanung gesprochen. Timothée soll dabei ein enges Verhältnis zu Kylies Kindern aufgebaut haben und sich bestens in die Rolle des Stiefvaters eingefunden haben. Der Oscar-nominierte Schauspieler scheint bereit zu sein, selbst Vater zu werden.

Die Reality-TV-Bekanntheit hat bereits zwei Kinder mit Ex-Partner Travis Scott (34), Stormi und Aire. Für Timothée wäre es das erste Kind. "Sie wohnen jetzt zusammen und haben offen darüber gesprochen, Kinder zu bekommen", so die Quelle. Besonders Kylie soll im Babyfieber sein – Stormi und Aire würden so schnell groß und sie vermisse es, ein Baby um sich zu haben. "Die Leute in ihrem Umfeld wären ehrlich gesagt nicht überrascht, wenn es sehr bald eine Babyankündigung gibt. Es ist, was Kylie sich wünscht, und er scheint genauso zu denken", behauptet der Insider

Gerüchten zufolge planen Kylie und Timothée auch, noch in diesem Jahr zu heiraten. Die Hochzeit soll angeblich Teil einer kommerziellen Vereinbarung im Wert von rund 85 Millionen Euro sein, die von Kylies Mutter Kris Jenner (70) orchestriert wurde. Die Trauung soll Ende 2026 als Teil der Reality-Serie The Kardashians ausgestrahlt werden, wobei der Schauspieler einen Anteil an den erwarteten Einnahmen sowie einen Werbevertrag mit Kylies Marken erhalten soll. Doch laut der Quelle steckt hinter den geschäftlichen Arrangements echte Zuneigung zwischen den beiden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet, Critics' Choice Awards

Anzeige Anzeige

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet, Mai 2025