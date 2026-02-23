Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz fürchtet Demenz mit 36

Der Tokio Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (36) macht seinen Fans im gemeinsamen Podcast mit Zwillingsbruder Tom Kaulitz (36) Sorgen: In der aktuellen Folge von "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" spricht der Musiker offen über seine Angst vor frühzeitiger Demenz. Auslöser ist ein ziemlich alltägliches Missgeschick: Tom hatte auf dem Weg zur Aufnahme den Koffer mit den Mikrofonen vergessen. Als die Brüder über das Thema Vergesslichkeit ins Plaudern kommen, gesteht Bill, dass ihn seine eigenen Aussetzer im Alltag richtig beunruhigen und er sich fragt, ob mit 36 schon eine ernsthafte Erkrankung dahinterstecken könnte.

Im Podcast schildert der Sänger mehrere Situationen, die ihn stutzig machen. "Manchmal suche ich etwas, dabei liegt es direkt vor mir. Oder ich denke: Was wollte ich nochmal machen?", erzählt Bill in der Folge. Besonders irritierend findet der Tokio-Hotel-Frontmann, dass er manchmal morgens aufwacht und im ersten Moment nicht weiß, wo er ist. Tom versucht seinen Bruder zu beruhigen und führt die Vergesslichkeit auf Stress und Schusseligkeit zurück.

Bill und Tom Kaulitz nehmen bereits seit Jahren gemeinsam ihren Podcast auf und haben mittlerweile knapp 230 Episoden von "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" aufgezeichnet. Die beiden teilen in ihrem beliebten Podcast regelmäßig persönliche Geschichten und Gedanken aus ihrem Leben. Tom ist seit 2019 mit Heidi Klum (52) verheiratet, während Bill als Single lebt.

Getty Images Bill Kaulitz bei den Fashion Awards 2025 in der Royal Albert Hall, London

Instagram / billkaulitz Tom und Bill Kaulitz, August 2025

PIC ONE / ActionPress Bill und Tom Kaulitz, Musiker