Ist Timothée Chalamet ein Rapper? Grace Van Patten packt aus

Grace Van Patten (29) hat in einem Interview mit dem Magazin Nylon überraschende Einblicke in ihre Schulzeit gegeben. Die Schauspielerin, bekannt aus der Serie "Tell Me Lies", verriet, dass sie seit Jahren mit Timothée Chalamet (30) befreundet ist. Beide besuchten in New York die renommierte LaGuardia High School, eine Schule, die zahlreiche Talente hervorgebracht hat. Dort erlebte Grace Timothée bei seinen Rap-Performances: "Timmy ist ein guter Freund von mir. Ich war im Publikum bei all seinen Rap-Auftritten, die waren einfach unglaublich", sagte sie und fügte lachend hinzu, dass sie sich wie eine stolze Mutter fühle, wenn sie den Erfolg ihrer ehemaligen Mitschüler sieht.

Neben ihrer Freundschaft zu Timothée sprach Grace auch über ihre schulischen Erlebnisse an der berühmten Kunstschule. Umgeben von Schauspiel, Tanz und Musik nutzte die damals junge Darstellerin eine ganz andere Aktivität, um den Kopf freizubekommen: Basketball. "Es war eine großartige Ablenkung vom Schauspielunterricht und hat mich wie an einer normalen High School fühlen lassen", erklärte sie. LaGuardia ist seit Jahrzehnten dafür bekannt, außergewöhnliche Talente hervorzubringen. Zu den Alumni zählen nicht nur Grace und Timothée, sondern auch Stars wie Jennifer Aniston (56), Awkwafina (36), Nicki Minaj (43) und viele weitere.

Gerade Al Pacino (85), eine der bekanntesten Persönlichkeiten, die aus LaGuardia hervorgingen, dürfte für Grace und ihre Generation eine Inspiration gewesen sein. Timothée, der mittlerweile international als Schauspielstar gefeiert wird, folgte mit seiner Karriere in große Fußstapfen, scheint aber in Grace eine treue Freundin aus Schulzeiten gefunden zu haben. Trotz des Trubels in ihren jeweiligen Karrieren erinnert sie sich offenbar gerne an die unbeschwerten Jahre voller künstlerischem Austausch an der Schule zurück, so Just Jared. Die gemeinsamen Erlebnisse, einschließlich der Rap-Darbietungen des früheren Mitschülers, scheinen bis heute einen besonderen Platz in ihrem Herzen einzunehmen.

Getty Images Grace Van Patten 2026

Getty Images Grace Van Patten 2025

Getty Images Grace Van Patten, Schauspielerin