40 Jahre jünger: Das war die Frau an Robert Duvalls Seite

Hollywood trauert um Robert Duvall (95): Der Oscarpreisträger, der aus "Der Pate" und "Apocalypse Now" bekannt ist, schlief am 15. Februar friedlich in seinem Zuhause in Middleburg im US-Bundesstaat Virginia ein. Seine Ehefrau Luciana Duvall machte die Nachricht auf Facebook öffentlich: "Gestern haben wir Abschied genommen von meinem geliebten Ehemann, geschätzten Freund und einem der größten Schauspieler unserer Zeit", schrieb sie. "Bob ist friedlich zu Hause verstorben, umgeben von Liebe und Geborgenheit." Weiter erklärte sie: "Für die Welt war er ein Oscar-gekrönter Schauspieler, ein Regisseur, ein Geschichtenerzähler. Für mich war er einfach alles." Die Anteilnahme aus Hollywood und von Fans weltweit ist groß.

Kennengelernt hatten sich Robert und Luciana 1996 in Buenos Aires – ausgerechnet, weil ein Blumenladen geschlossen war. "Ich traf meine Frau in Argentinien. Der Blumenladen war geschlossen, also ging ich in die Bäckerei. Wäre der Blumenladen offen gewesen, hätte ich sie nie getroffen", erzählte Robert 2010 dem Magazin Esquire. Schon 1996 wurden sie ein Paar, 1997 zog die Argentinierin zu ihm in die USA, 2005 folgte die Hochzeit. Beide feiern am 5. Januar Geburtstag – ihr Altersunterschied beträgt auf den Tag genau 41 Jahre. Wie Robert der Washington Post berichtete, führte das sogar zu einem humorvollen ersten Treffen mit Lucianas Vater: "Als ich ihren Vater traf, sagte er: 'Ich weiß nicht, ob ich dich Vater oder Sohn nennen soll!'"

Vor seiner Ehe mit Luciana war Robert bereits dreimal verheiratet gewesen. Von 1964 bis 1975 war er mit Barbara Benjamin liiert, von 1982 bis 1986 mit der Schauspielerin und Produzentin Gail Youngs und von 1991 bis 1995 mit Sharon Brophy. Alle drei Ehen blieben kinderlos und scheiterten. Erst mit Luciana, die er kurz nach seiner dritten Scheidung traf, fand der Oscarpreisträger sein dauerhaftes Glück. Was die beiden abseits des Scheinwerferlichts verband, war vor allem der Tango. Robert schwärmte im Austin Chronicle: "Wenn sie wollte, könnte sie professionell tanzen. Sie ist sehr elegant, wenn sie tanzt."

Getty Images Robert Duvall mit seiner Partnerin bei einer Zeremonie auf dem Hollywood Walk of Fame, 18. September 2003

Getty Images Luciana Pedraza und Robert Duvall bei den 87. Academy Awards in Hollywood, 2015

Getty Images Robert Duvall beim Tribeca Film Festival 2019 zur 40-Jahre-Restaurierung von "Apocalypse Now"

