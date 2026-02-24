Sinn für Humor: So lustig ist König Charles privat

König Charles III. (77) ist nicht nur für sein Engagement im Umweltschutz und seine Liebe zur Natur bekannt, sondern hat auch eine humorvolle Seite, die vielen verborgen bleibt. Wie jetzt in einer neuen Episode des ITV-Podcasts "Talking Royals" enthüllt wurde, hatte der 77-Jährige während seines Geschichtsstudiums an der Universität Cambridge, wo er sich 1967 einschrieb, ein besonderes Talent für Unterhaltung. In der Sendung wurde ein alter Sketch gezeigt, in dem Charles als Student zu sehen ist, wie er versucht, Dudelsack zu spielen – eine Stand-up-Comedy-Einlage aus seiner Universitätszeit. "Sein Sinn für Humor wird oft von jüngeren Generationen vergessen", erklärte ein Royal-Experte im Podcast.

Der Experte beschrieb den König als geborenen Entertainer, der es liebt, vor Publikum zu spielen. "Er ist ein guter Imitator, er ist sehr lustig und tatsächlich sehr bodenständig", schwärmte er im Podcast. Charles pflegt Freundschaften mit Komikern wie Billy Connolly (83) und dem verstorbenen Spike Milligan, was seine Vorliebe für Humor unterstreicht. Auch die britische Moderatorin und Unternehmerin Sarah Beeny bestätigte gegenüber Hello, dass diese humorvolle Seite des Königs auch heute noch präsent ist. Bei der Premiere der Amazon-Prime-Dokumentation "Finding Harmony: A King's Vision" verriet sie: "Ich habe nicht das Gefühl, dass wir ihn normalerweise so sehen, seine Persönlichkeit. Er ist so lustig. Wenn ich ihn getroffen habe, war er immer genau so – ein so warmherziger und lustiger Mann, und das ist nicht immer das, was man sieht oder was die Leute erwarten."

Neben seinem Humor hat Charles auch eine tiefe Verbundenheit zur Natur, die er mit seiner Schwiegertochter Prinzessin Kate (44) teilt. Beide begeistern sich für die Imkerei, ein Hobby, das perfekt zu ihrer gemeinsamen Liebe zur Natur passt. Auf Charles' Privatanwesen Highgrove House gibt es eine beeindruckende Wildblumenwiese mit mehr als 120 verschiedenen Pflanzenarten und 30 Bienenstöcken. Auch am Clarence House und am Buckingham Palace stehen Bienenstöcke, die laut einem Bericht des Magazins The Independent jeweils rund 20.000 Bienen beherbergen. Diese Leidenschaft für die Natur und die Umwelt zieht sich wie ein roter Faden durch das Leben des Monarchen.

Imago Bei Fortnum & Mason: König Charles markiert den zweiten Jahrestag des Coronation Food Project

Royal Family / Millie Pilkington König Charles III., Portrait zum 77. Geburtstag

Getty Images Prince Charles probiert Honig auf der Biofarm Finca Marta in Havanna, 26. März 2019