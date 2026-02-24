Heidi Klums Doku: Mama Ernas Sprüche erobern Zuschauerherzen

In München fand die Premiere von Heidi Klums (52) zweiteiliger Dokumentation "On & Off the Catwalk by Heidi Klum" statt – das Model selbst war jedoch nicht persönlich vor Ort. Das Model wurde per Videocall aus den USA zugeschaltet, wo es gerade mit den Dreharbeiten zu Germany's Next Topmodel beschäftigt ist. Im Beisein von Promiflash schwärmte Heidi von ihrer Mutter Erna Klum (82), die sie als den heimlichen Star der Doku bezeichnete. "Meine Mum ist der geheime Star der Sendung. Weil meine Mum so wirklich gar kein Blatt vor den Mund nimmt und einfach so lustige Sachen raushaut, wo ich auch oft selber darüber lachen muss", erklärte sie begeistert.

In der "On & Off the Catwalk by Heidi Klum"-Dokumentation sorgt die 82-jährige Erna tatsächlich mit ihren lockeren Sprüchen für Lacher und erobert damit die Herzen der Zuschauer. Besonders amüsant wird es, als Erna ihre Tochter zur Bambi-Verleihung begleitet. Auf den roten Teppich möchte sie zunächst überhaupt nicht. "Schatz, ich gehe nicht auf den roten Teppich. Ich war noch nie da. Im Leben nicht", erklärt sie Heidi entschieden. Die Moderatorin krümmt sich vor Lachen und gibt ihrer Mutter einen Tipp: Am besten nichts sagen und einfach weitergehen. Zu Heidis Outfit hat Erna trotzdem eine Meinung: "Musst den Bauch einziehen. Dritter Monat", kommentiert sie trocken. Auf die Frage, ob sie stolz auf ihre Tochter sei, die erneut einen Bambi erhält, antwortet Erna: "Mit dem Stolz... Das Wort Stolz existiert bei mir nicht."

Heidi erklärt die trockene Art ihrer Mutter mit deren Herkunft und Erziehung: "Meine Mama kommt aus einer Zeit, da sagte man das nicht so. Im Herzen hat sie das schon, aber das macht man nicht." Im Beisein von Promiflash betonte die 52-Jährige, wie sehr sie die Fitness und den Humor ihrer Mutter schätzt: "Also, für mich ist das so mein persönliches Highlight. Also erstens, dass ich meine Mum noch habe. Sie ist jetzt 82. Und wie fit die ist, wie lustig die ist." Heidi scherzte sogar: "Der Apfel fällt nicht weit. Ich würde mal sagen, Oma Erna hätte eigentlich eine eigene Realityshow verdient."

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit Tochter Leni und Mutter Erna

Instagram / heidiklum Heidi Klum und ihr Mama Erna im Oktober 2024

Imago Heidi Klum mit ihrer Mutter Erna beim Heidi-Fest in München