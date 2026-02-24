Newcomer Robert Aramayo triumphiert doppelt bei BAFTA-Awards

Robert Aramayo hat bei den diesjährigen BAFTA-Awards in der Londoner Royal Festival Hall für eine echte Überraschung gesorgt. Der 33-jährige Schauspieler aus Hull gewann nicht nur den Preis als "Bester Hauptdarsteller", sondern wurde an diesem Abend auch als "Bester Nachwuchsdarsteller" ausgezeichnet. Für seine Darstellung des schottischen Tourette-Aktivisten John Davidson in dem Film "I Swear" ließ er dabei Hollywood-Größen wie Timothée Chalamet (30) und Leonardo DiCaprio (51) hinter sich. Mit zittriger Stimme und Tränen in den Augen konnte er kaum glauben, was ihm da gerade widerfuhr: "Ich kann es absolut nicht glauben", sagte er unter Standing Ovations des Publikums.

Damit schrieb Robert Geschichte: Er ist der erste Schauspieler überhaupt, der bei den BAFTAs sowohl den Nachwuchspreis als auch den Preis als "Bester Hauptdarsteller" in einem Jahr gewann. Während der oft zurückhaltende Brite seinen Triumph mit seinen Eltern feierte, ging Leonardo trotz großer Favoritenrolle leer aus – seine Mutter Irmelin Indenbirken war jedoch zur Stelle, um den 51-Jährigen zu trösten. Immerhin konnte sich Leos Film "One Battle After Another" über sechs Auszeichnungen freuen, darunter den Preis als "Bester Film". Auch Kylie Jenner (28) und Timothée waren vor Ort und nutzten den Abend für innige Momente vor den Kameras.

Robert startete seine Karriere mit einem Auftritt in der Kultserie Game of Thrones und wurde später durch seine Rolle als Elben-Held Elrond in der Amazon-Prime-Serie "Die Ringe der Macht" einem weltweiten Publikum bekannt. Gemeinsam mit seiner Schauspielkollegin Morfydd Clark, die in der Serie Galadriel verkörpert, wird er auch in der dritten Staffel der Fantasy-Serie wieder zu sehen sein. Mit seinem BAFTA-Triumph beweist der Schauspieler nun eindrucksvoll, dass er weit mehr kann als nur Fantasy – nämlich auch ganz großes Drama.

Anzeige Anzeige

Imago Robert Aramayo mit seinen BAFTA-Auszeichnungen bei der Verleihung 2026 in der Royal Festival Hall, London

Anzeige Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio bei den BAFTA Film Awards 2026

Anzeige Anzeige

Imago Robert Aramayo in einer Szene aus dem Film "I Swear" (2026)